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Novo adiamento

Contorno de Jacaraípe: obra de uma década pode ser adiada por mais um ano

Iniciada em 2013, obra chegou a ter data de entrega marcada para 21 de abril deste ano, mas agora o prazo pode ser estendido
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

19 abr 2024 às 10:42

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 10:42

Iniciada em agosto de 2013 e retomada em dezembro de 2021 depois de um longo período de paralisação, a obra do Contorno de Jacaraípe, na Serra, estava prevista para ser entregue no dia 21 de abril deste ano. Entretanto, o consórcio Contek/A Madeira, que executa o serviço, protocolou um pedido de prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 365 dias, segundo informações do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).
O DER-ES também informou que o pedido de extensão do contrato está em análise na assessoria jurídica do órgão, que tem uma semana para dar o parecer. Ainda de acordo com o departamento, o pedido não deve acarretar em custos extras para o Estado.
"O DER-ES informa ainda que o Consórcio Contek/A Madeira alega diversos fatos que influenciaram no regular andamento dos serviços desde a ordem de reinício das obras, em dezembro de 2021, como, por exemplo, o acréscimos de novos serviços, a modificação do projeto dos viadutos, cujas estacas aumentaram de comprimento, a inclusão de novos serviços de tratamento de solos compressíveis (moles), as chuvas atípicas que caíram no período de abril de 2022 a outubro de 2023, entre outros", diz nota enviada pelo departamento.
Obras de execução da Rodovia do Contorno de Jacaraípe
Obras de execução da rodovia do Contorno de Jacaraípe, em 2023 Crédito: Vitor Jubini

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A obra

A via terá 8,5 km de extensão e vai do cruzamento da Avenida Lagoa Juara com a Avenida Minas Gerais, em Jacaraípe, até o começo da ES 264, conhecida como estrada de Putiri, já em Nova Almeida.
Contorno de Jacaraípe: obra de uma década pode ser adiada por mais um ano
Na época em que foi iniciada, a projeção era de que a obra custasse R$ 89.849.168,90. Já no ano passado foi informado que o investimento havia subido para R$ 230 milhões.
Veja alguns detalhes da construção, que está sob supervisão do DER-ES:
  • Duas pistas de rolamento com largura de 10,5m, sendo três faixas de circulação em cada sentido;
  • Calçada com largura de 2m em ambos os lados;
  • Ciclovia com largura de 2,5m;
  • Canteiro central com largura de 8m;
  • Folga (2x) entre a pista de rolamento e canteiro central com largura de 0,75m;
  • Folga (2x) entre a pista de rolamento e calçada/ciclovia com largura de 0,75m;
  • Mais de 750m de viadutos sobre as áreas de banhado que foram cortadas pela rodovia.
Obras de execução da Rodovia do Contorno de Jacaraípe
A obra da rodovia recebeu um investimento de aproximadamente R$ 230 milhões Crédito: Vitor Jubini
De acordo com o DER-ES, a expectativa é que cinco mil veículos trafeguem por dia no Contorno de Jacaraípe, com uma velocidade estimada na pista de 80 km/h.

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