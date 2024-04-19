O DER-ES também informou que o pedido de extensão do contrato está em análise na assessoria jurídica do órgão, que tem uma semana para dar o parecer. Ainda de acordo com o departamento, o pedido não deve acarretar em custos extras para o Estado.

"O DER-ES informa ainda que o Consórcio Contek/A Madeira alega diversos fatos que influenciaram no regular andamento dos serviços desde a ordem de reinício das obras, em dezembro de 2021, como, por exemplo, o acréscimos de novos serviços, a modificação do projeto dos viadutos, cujas estacas aumentaram de comprimento, a inclusão de novos serviços de tratamento de solos compressíveis (moles), as chuvas atípicas que caíram no período de abril de 2022 a outubro de 2023, entre outros", diz nota enviada pelo departamento.

Obras de execução da rodovia do Contorno de Jacaraípe, em 2023 Crédito: Vitor Jubini

A obra

A via terá 8,5 km de extensão e vai do cruzamento da Avenida Lagoa Juara com a Avenida Minas Gerais, em Jacaraípe, até o começo da ES 264, conhecida como estrada de Putiri, já em Nova Almeida.

Your browser does not support the audio element. Contorno de Jacaraípe: obra de uma década pode ser adiada por mais um ano

Na época em que foi iniciada, a projeção era de que a obra custasse R$ 89.849.168,90. Já no ano passado foi informado que o investimento havia subido para R$ 230 milhões.

Veja alguns detalhes da construção, que está sob supervisão do DER-ES:

Duas pistas de rolamento com largura de 10,5m, sendo três faixas de circulação em cada sentido;

Calçada com largura de 2m em ambos os lados;



Ciclovia com largura de 2,5m;



Canteiro central com largura de 8m;



Folga (2x) entre a pista de rolamento e canteiro central com largura de 0,75m;



Folga (2x) entre a pista de rolamento e calçada/ciclovia com largura de 0,75m;



Mais de 750m de viadutos sobre as áreas de banhado que foram cortadas pela rodovia.



A obra da rodovia recebeu um investimento de aproximadamente R$ 230 milhões Crédito: Vitor Jubini