Iniciada em agosto de 2013 e retomada em dezembro de 2021 depois de um longo período de paralisação, a obra do Contorno de Jacaraípe, na Serra, estava prevista para ser entregue no dia 21 de abril deste ano. Entretanto, o consórcio Contek/A Madeira, que executa o serviço, protocolou um pedido de prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 365 dias, segundo informações do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).
O DER-ES também informou que o pedido de extensão do contrato está em análise na assessoria jurídica do órgão, que tem uma semana para dar o parecer. Ainda de acordo com o departamento, o pedido não deve acarretar em custos extras para o Estado.
"O DER-ES informa ainda que o Consórcio Contek/A Madeira alega diversos fatos que influenciaram no regular andamento dos serviços desde a ordem de reinício das obras, em dezembro de 2021, como, por exemplo, o acréscimos de novos serviços, a modificação do projeto dos viadutos, cujas estacas aumentaram de comprimento, a inclusão de novos serviços de tratamento de solos compressíveis (moles), as chuvas atípicas que caíram no período de abril de 2022 a outubro de 2023, entre outros", diz nota enviada pelo departamento.
A obra
A via terá 8,5 km de extensão e vai do cruzamento da Avenida Lagoa Juara com a Avenida Minas Gerais, em Jacaraípe, até o começo da ES 264, conhecida como estrada de Putiri, já em Nova Almeida.
Contorno de Jacaraípe: obra de uma década pode ser adiada por mais um ano
Na época em que foi iniciada, a projeção era de que a obra custasse R$ 89.849.168,90. Já no ano passado foi informado que o investimento havia subido para R$ 230 milhões.
Veja alguns detalhes da construção, que está sob supervisão do DER-ES:
- Duas pistas de rolamento com largura de 10,5m, sendo três faixas de circulação em cada sentido;
- Calçada com largura de 2m em ambos os lados;
- Ciclovia com largura de 2,5m;
- Canteiro central com largura de 8m;
- Folga (2x) entre a pista de rolamento e canteiro central com largura de 0,75m;
- Folga (2x) entre a pista de rolamento e calçada/ciclovia com largura de 0,75m;
- Mais de 750m de viadutos sobre as áreas de banhado que foram cortadas pela rodovia.
De acordo com o DER-ES, a expectativa é que cinco mil veículos trafeguem por dia no Contorno de Jacaraípe, com uma velocidade estimada na pista de 80 km/h.