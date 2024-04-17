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Na Serra

Em obra há 12 anos, Escola Aristóbulo Barbosa Leão pode ficar para 2025

Unidade da rede estadual começou a ser reformada em 2012, mas teve as obras paralisadas em 2015, sendo retomadas em 2020
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

17 abr 2024 às 17:26

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 17:26

Obra de escola na Serra dura mais de 12 anos
Obra da Escola Aristóbulo Leão, na Serra, já dura 12 anos Crédito: Emanuel Levi/Ales
Com obra de ampliação iniciada em 2012 e diversas promessas de entrega, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Aristóbulo Barbosa Leão, em Laranjeiras, na Serra, tem um novo prazo para ser entregue à população.
Em outubro de 2023, A Gazeta noticiou que o término dos trabalhos na escola, previsto para o primeiro semestre de 2024, foi adiado para o segundo semestre deste ano. Entretanto, na última segunda-feira (15), a RG Empreendimentos, empresa responsável pela obra, informou que o prédio pode ser entregue no início de 2025 – tendo, por contrato, até março como prazo final.
Durante visita técnica da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), o engenheiro civil e sócio-proprietário da empresa que executa as obras, Rafael Guimarães, informou que tem até março do próximo ano para a conclusão das atividades, mas que a empreiteira trabalha para concluir as operações até dezembro de 2024.
“Nós temos até março do ano que vem, mas temos um compromisso pessoal junto com o contratante para no final do ano e [no mais tardar] início do próximo ano, já estar entregando ela completa à população”, disse Rafael, conforme informações da Assembleia Legislativa.
A unidade estadual, que deve atender estudantes da Grande Laranjeiras, Valparaíso e Chácara Parreiral, conta com um investimento que deve chegar a R$ 32 milhões.
De acordo com o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), houve aumento no valor da obra devido a serviços não previstos inicialmente, “principalmente aqueles detectados após ensaios e investigações estruturais nas edificações existentes”.

Nota do DER-ES sobre o valor da obra

“Majoritariamente, o novo contrato abrange os serviços relativos ao sistema de climatização das edificações, originalmente não previsto no primeiro contrato, e recuperação estrutural das edificações existentes, tais como: auditório, refeitório, vestiário e quadra. Os valores previstos a serem repassados pela SEDU são: § Contrato 46/2020 – Construção do bloco pedagógico e do Centro de Língua, conclusão dos demais blocos - R$ 12.380.138,04. § Contrato 52/2023 – Fornecimento e instalação de climatização e serviços complementares - R$ 15.848.889,29”.

Segundo a Comissão de Infraestrutura da Ales, as obras, que começaram em 2012, foram paralisadas em 2015 devido à falência da empresa que era responsável pela execução. Em 2018, o edifício precisou ser demolido por conta de rachaduras e inadequações no projeto. Em 2020, a atual construtora assumiu o serviço.
Segundo o DER, o atraso atual da obra foi originado por conta de problemas jurídicos que postergaram “a ordem de serviço do contrato de climatização”.
O DER informa ainda que o prédio principal e o do centro de línguas estão em fase de acabamento. Já o auditório, o refeitório e a quadra estão em recuperação de estrutura. Além disso, ainda precisam ser concluídos a pavimentação e o paisagismo da área externa. A expectativa, segundo o órgão, é que a escola possa receber 920 alunos a cada turno.

Novela sem fim

Previsão de como ficará a nova Escola Aristóbulo Barbosa Leão
Previsão divulgada em 2020 de como ficará a nova Escola Aristóbulo Barbosa Leão Crédito: Governo do Estado

2012

Primeiro contrato

Foi assinado o primeiro contrato com a Almar Construtora. O projeto era ampliar a escola. Ainda naquele ano, os estudantes foram realocados para outro espaço, onde funcionava uma faculdade particular. O aluguel do imóvel era de cerca de R$ 80 mil por mês. A previsão era entregar o novo espaço até julho de 2014.

2015

Falência e obra interrompida

Em março, o contrato com a Almar Construtora foi rescindido, após a empresa decretar falência. Consequentemente, as obras foram paralisadas. Até então, o gasto com o projeto já era de aproximadamente R$ 6 milhões.

2018

Problemas no projeto e obra demolida

O governo do Estado optou por uma parceria com a ArcelorMittal para que a siderúrgica entregasse um projeto para a nova escola. Apesar do valor milionário já investido no local, o prédio principal foi demolido devido a danos estruturais. O Executivo afirmou que licitaria uma nova obra no final daquele ano, mas isso não aconteceu.

2019

Novo edital

Sem a licitação prometida, o governo do Espírito Santo fez nova promessa de edital para retomada das obras até dezembro daquele ano, com gastos avaliados em mais de R$ 20 milhões. Os serviços iniciariam em 2020, e a escola ficaria pronta em meados de 2022.

2020

Obras retomadas e novo prazo

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou investimento de R$ 12.380.138,04 para a reconstrução e ampliação da EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão, com 160 vagas a mais. O projeto prevê laboratórios, bibilioteca, refeitório, pátio coberto, banheiros e 20 salas de aula, entre outras estruturas. O prazo para conclusão das obras mudou para janeiro de 2023.

2023

Valor aumenta... e o prazo também

O Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) anunciaram mais uma prorrogação. Desta vez, a promessa foi entregar o colégio até o início de 2024, com um investimento total em torno de R$ 15 milhões.

2024

Fase atual

Após a promessa para o início de 2024, a conclusão da obra da escola passa a ser prevista para o segundo semestre, podendo ainda ser finalizada de fato apenas em março de 2025.

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