-Que fim levou reconstrução da escola Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra?

01

Primeiro contrato

O primeiro contrato de realização da obra foi assinado com a Almar Construtora, em 2012. No mesmo ano, os alunos foram levados para um espaço provisório, onde funcionava uma escola particular em Jardim Limoeiro. Na ocasião, os estudantes fizeram várias reclamações sobre a falta de ventilação no local. O aluguel do imóvel era de cerca de R$ 80 mil por mês. A previsão era entregar o novo espaço até julho de 2014.

02

Obra interrompida

A Almar Construtora entrou em falência. Com isso, em março de 2015, o contrato foi rescindido e as obras tiveram que ser interrompidas. Até aquele momento, os gastos já somavam cerca de R$ 6 milhões.

03

Demolição do prédio

O edifício da escola foi demolido em 2018 após uma vistoria identificar rachaduras e o comprometimento das estruturas. Para derrubar o prédio, foram gastos R$ 290 mil. O governo do Estado afirmou, à época, que licitaria uma nova obra no final daquele ano, mas isso não aconteceu.

04

Novo edital

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) anunciou a publicação de um novo edital de licitação para retomar as obras em dezembro de 2019. O início da construção seria no segundo semestre de 2020, com previsão de ser entregue em meados de 2022.

05

Retomada das obras

A ordem de serviço para retomada da obra foi anunciada em solenidade online realizada em 3 de agosto de 2020. Segundo o edital do governo do Estado, a obra ficaria pronta até janeiro de 2023. Durante a cerimônia, o governador Renato Casagrande também anunciou um investimento no valor de R$ 12.380.138,04 para a reconstrução da escola e para dar um “fim a essa novela”.

06

Entrega da obra é adiada