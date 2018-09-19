Depois de gastar milhões de reais, governo começa demolição de escola

Prédio principal da escola Aristóbulo Barbosa Leão é demolida Crédito: Reprodução

governo gastar R$ 6 milhões* com a reforma da Escola Estadual de Ensino Médio Aristóbulo Barbosa Leão  que teve início em 2012  parte da instituição de ensino, localizada em Laranjeiras, na Serra, começou a ser demolida. É que após uma vistoria identificou rachaduras e comprometimento da estrutura. Uma nova unidade será construída no local. Após ogastar R$ 6 milhões* com a reforma da Escola Estadual de Ensino Médio Aristóbulo Barbosa Leão  que teve início em 2012  parte da instituição de ensino, localizada em Laranjeiras, na, começou a ser demolida. É que após uma vistoria identificou rachaduras e comprometimento da estrutura. Uma nova unidade será construída no local.

[ * O valor foi apurado em reportagem de A Gazeta em março deste ano ]

As obras nunca finalizaram porque a empresa que era responsável por executar o projeto entrou em falência e a reforma teve que ser interrompida. Questionada se pretende processar a executora pelas falhas encontradas na estrutura, a secretaria de Educação não respondeu à demanda.

Em entrevista ao Gazeta Online, o secretário de Estado de Educação, Haroldo Rocha, alegou que a escolha em demolir o prédio principal da unidade de ensino foi devido ao custo financeiro menor.

"A empresa teve problemas e entregou a obra. Nossos engenheiros identificaram problemas estruturais no prédio principal. Nós contratamos uma empresa do Rio de Janeiro, especialista em estruturas, eles fizeram uma avaliação e nos deu um laudo dando opções. Uma opção era fazer uma revisão de estrutura mais simples, com um custo menor, que era demolir, ou realizar o aproveitamento da estrutura, que custaria bem mais caro", disse o secretário.

No total, foram gastos R$ 290 mil para derrubar a estrutura. Apesar da demolição, outros espaços no local serão reaproveitados, como a quadra poliesportiva, cozinha, refeitório e o auditório.

Projeto da nova escola na Serra Crédito: Divulgação | Sedu

ENTREGA DAS OBRAS

Questionado sobre a data de entrega da instituição, Haroldo informou que a expectativa é de que a obra tenha início no final deste ano, mas ainda não há um prazo de entrega.

ArcelorMittal Tubarão vai custear os projetos de arquitetura e engenharia da unidade escolar, onde serão investidos cerca de R$ 378 mil, devido uma parceria com o governo do Estado. Após a conclusão do projeto, será aberta uma licitação para definir a empresa que será responsável pela obra. A empresavai custear os projetos de arquitetura e engenharia da unidade escolar, onde serão investidos cerca de R$ 378 mil, devido uma parceria com o governo do Estado. Após a conclusão do projeto, será aberta uma licitação para definir a empresa que será responsável pela obra.

"O projeto foi doado para a Sedu pela ArcelorMittal porque eles colaboram com o governo em vários projetos em modo geral. E também pela demanda, porque eles irão contratar um arquiteto que faça o projeto todo voltado ao meio ambiente", finalizou o secretário.