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Promessa desde 2012, entrega de escola na Serra tem prazo prorrogado

Previsão era que EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão fosse entregue em janeiro deste ano; custo subiu para R$ 15 milhões e prazo se estendeu para início de 2024

Publicado em 13 de Março de 2023 às 15:14

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

13 mar 2023 às 15:14
Escola Aristóbulo Barbosa Leão, em Laranjeiras, na Serra, segue com obras inacabada
Escola Estadual Aristóbulo Barbosa Leão, em Laranjeiras, na Serra, segue com obras inacabadas Crédito: Fernando Madeira | Arquivo
Aguardada há mais de dez anos, a entrega da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra, teve o prazo prorrogado – de novo. Desta vez, a previsão é que as obras sejam concluídas até o início de 2024. Com a nova data limite, o investimento também subiu e, agora, é de R$ 15 milhões.
Em agosto de 2020, o governador Renato Casagrande (PSB) tinha anunciado a destinação de aproximadamente R$ 12,3 milhões para a reconstrução do colégio em Laranjeiras, com a promessa de "dar fim a essa novela". Na época, a expectativa era entregar o novo espaço até janeiro deste ano – o que não aconteceu.
Procurado nesta segunda-feira (13), o Governo Estadual afirmou que a entrega precisou ser adiada devido a serviços que não foram previstos inicialmente. "Outro fator que causou o atraso foi a demora no fornecimento de materiais (estruturas metálicas) no período da pandemia de Covid-19", acrescentou.
Promessa desde 2012, entrega de escola na Serra tem prazo prorrogado
"Atualmente, estão sendo instaladas telhas, paredes de drywall e estrutura da rampa de concreto armado. O contrato está orçado em R$ 15 milhões, com vigência até o dia 31 de dezembro de 2023"
Governo do Espírito Santo - Em nota
Enquanto a reforma não se concretizava, para impedir que as aulas fossem interrompidas, os alunos chegaram a ser atendidos em um local improvisado, no bairro Jardim Limoeiro, também na Serra. Essa alternativa vigorou entre 2012 e 2021, com um gasto mensal de cerca de R$ 80 mil em aluguel.
Em 2021, o Governo Estadual adquiriu o imóvel onde a Escola Aristóbulo Barbosa Leão tem funcionado. A unidade tem 1.446 estudantes, dos ensinos fundamental e médio. O Executivo do Estado não esclareceu qual o valor gasto nessa compra nem qual será a destinação do prédio, quando a obra ficar pronta.

A novela em capítulos

01

2012

Foi assinado o primeiro contrato com a Almar Construtora. O projeto era ampliar a EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão. Ainda naquele ano, os estudantes foram realocados para outro espaço, onde funcionava uma faculdade particular. O aluguel do imóvel era de cerca de R$ 80 mil por mês. A previsão era entregar o novo espaço até julho de 2014.

02

2015

Em março, o contrato com a Almar Construtora foi rescindido, após a empresa decretar falência. Consequentemente, as obras foram paralisadas. Até então, o gasto com o projeto já era de aproximadamente R$ 6 milhões.

03

2018

O Governo Estadual optou por uma parceria com a ArcelorMittal para que a siderúrgica entregasse um projeto para a nova escola. Apesar do valor milionário já investido no local, o prédio principal foi demolido devido a danos estruturais. O Executivo afirmou que licitaria uma nova obra no final daquele ano, mas isso não aconteceu.

04

2019

O Governo do Estado prometeu publicar o novo edital de licitação de retomada das obras até dezembro, com gastos avaliados em mais de R$ 20 milhões. Os serviços iniciariam em 2020, e a escola ficaria pronta em meados de 2022.

05

2020

O governador Renato Casagrande (PSB) anuncia o investimento de R$ 12.380.138,04 para a reconstrução e ampliação da EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão, com 160 vagas a mais. O projeto prevê laboratórios, bibilioteca, refeitório, pátio coberto, banheiros e 20 salas de aula, entre outras estruturas. O prazo para conclusão das obras era janeiro de 2023.

06

2023

Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e a Secretaria Estadual de Educação (Sedu) anunciam mais uma prorrogação. Desta vez, a promessa é entregar o colégio até o início de 2024, com um investimento total em torno de R$ 15 milhões.

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