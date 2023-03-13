Promessa desde 2012, entrega de escola na Serra tem prazo prorrogado

01

2012

Foi assinado o primeiro contrato com a Almar Construtora. O projeto era ampliar a EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão. Ainda naquele ano, os estudantes foram realocados para outro espaço, onde funcionava uma faculdade particular. O aluguel do imóvel era de cerca de R$ 80 mil por mês. A previsão era entregar o novo espaço até julho de 2014.

02

2015

Em março, o contrato com a Almar Construtora foi rescindido, após a empresa decretar falência. Consequentemente, as obras foram paralisadas. Até então, o gasto com o projeto já era de aproximadamente R$ 6 milhões.

03

2018

O Governo Estadual optou por uma parceria com a ArcelorMittal para que a siderúrgica entregasse um projeto para a nova escola. Apesar do valor milionário já investido no local, o prédio principal foi demolido devido a danos estruturais . O Executivo afirmou que licitaria uma nova obra no final daquele ano, mas isso não aconteceu.

04

2019

O Governo do Estado prometeu publicar o novo edital de licitação de retomada das obras até dezembro, com gastos avaliados em mais de R$ 20 milhões . Os serviços iniciariam em 2020, e a escola ficaria pronta em meados de 2022.

05

2020

O governador Renato Casagrande (PSB) anuncia o investimento de R$ 12.380.138,04 para a reconstrução e ampliação da EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão, com 160 vagas a mais. O projeto prevê laboratórios, bibilioteca, refeitório, pátio coberto, banheiros e 20 salas de aula, entre outras estruturas. O prazo para conclusão das obras era janeiro de 2023.

06

2023