Mancha de esgoto no mar causa mau cheiro e chama atenção em Vila Velha

A Gazeta esteve no local e confirmou a mancha de esgoto, que, segundo a prefeitura, se forma na maré vazante — quando o fluxo de água se desloca para alto-mar. A coloração escura da água vindo do Canal da Costa, em Vila Velha , no trecho em que deságua no mar, chamou a atenção de internautas em imagens que viralizaram na última semana esteve no local e confirmou a mancha de esgoto, que, segundo a prefeitura, se forma na maré vazante — quando o fluxo de água se desloca para alto-mar.

“A PMVV [Prefeitura Municipal de Vila Velha] ressalta ainda que mantém um diálogo constante com a concessionária de água que é a responsável pelo tratamento do esgoto do município.”

De acordo com a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb-ES), a competência do saneamento do Canal da Costa, especificamente, é de responsabilidade da Cesan, que foi procurada pela reportagem para esclarecer as possíveis causas e quais medidas estão sendo tomadas em relação à situação.

A gerente de operação da Ambiental Vila Velha, Isabelly Gonçalves, explicou, em nome da concessionária, que, atualmente, o município conta com um índice de cobertura de esgoto de 42,17%. O restante, nos casos em que não há sistema de tratamento próprio, é descartado irregularmente. O índice de cobertura, porém, tende a crescer gradualmente com as obras de expansão para coleta e tratamento de esgoto.

A Ambiental Vila Velha faz parte do grupo Aegea, que, desde 2017, tem uma parceria público-privada (PPP) com a Cesan.

“Hoje, especificamente, o município de Vila Velha conta com uma obra de grande porte na ETE (Estação de Tratamento) Araçás, onde a (capacidade de tratamento da) ETE está sendo ampliada de 400 para 900 litros por segundo, para que ela tenha capacidade de receber todo o esgoto sanitário do município.”

A obra, de responsabilidade da Cesan, está em andamento e, segundo a gerente de operação, a previsão de conclusão é em dezembro deste ano.

A expectativa é de que, com a ampliação da capacidade da Estação de Tratamento, as situações de lançamento indevido do esgoto sanitário que vão para o Canal da Costa sejam minimizadas. Ainda assim, Isabelly frisa que a obra não solucionará todos os problemas.

“Hoje, necessitamos da finalização dessa obra para que a gente tenha uma estação de tratamento apta a receber esses afluentes para tratamento. Mas a gente trabalha sempre com a sensibilização da população, com a responsabilidade social em cima do tema, para que a população faça aderência à rede coletora de esgoto, porque não adianta a gente ampliar a estação de tratamento e a população não se interligar na rede de coletora de esgoto. O esgoto continuaria chegando no Canal da Costa.”

No local, uma moradora de 48 anos, que preferiu não ser identificada, confirmou à reportagem que, além do mau cheiro que vem do canal, constantemente se depara com outros efeitos do descarte irregular.

“Todos os dias, a gente vê coisas boiando nessa água, indo para lá (em direção ao mar). Hoje tem uma coisa preta; tem dia que aparece espuma. Eles tinham, pelo menos, que tampar isso aí. Estamos esperando.”

Nesse sentido, a gerente de operação da Ambiental Vila Velha reforça a importância de conscientização da população.