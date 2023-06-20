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Novos projetos

Vila Velha pode receber investimentos de R$ 1 bi em imóveis após obra da Cesan

Setor da construção civil espera início das obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Araçás para ampliar investimento no município
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

20 jun 2023 às 16:36

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 16:36

Prédios
Prédios no bairro Praia da Costa Crédito: Carlos Alberto Silva
Após o pico de crescimento durante a pandemia, o avanço do setor da construção civil vem perdendo força nos últimos trimestre. E as taxas de juros atuais não são o único empecilho, segundo avaliação do setor industrial. Em Vila Velha, por exemplo, projetos imobiliários aguardam a expansão do sistema de tratamento de esgoto no município para que possam sair do papel.
Hoje, os empreendimentos imobiliários previstos para o município canela-verde somam R$ 500 milhões em investimentos, segundo dados da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). Mas a cifra pode dobrar e chegar até R$ 1 bilhão em 2025, se a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Araçás – com capacidade para tratar 900 litros por segundo – for executada nesse prazo.

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A obra, tocada pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), está prevista para ser iniciada nos próximos meses. Mas, no momento, o mês de conclusão é incerto, de acordo com as informações preliminares obtidas pelo setor.
Os investimentos poderiam ser ainda mais volumosos, mas a preocupação que persiste, explica a presidente da Findes, Cris Samorini, está ligada à dificuldade de planejamento. Até que haja uma garantia quanto aos prazos, as construtoras lidam com incertezas.
Cris Samorini, presidente da Findes
Cris Samorini, presidente da Findes Crédito: Findes/Divulgação
“Nós já fizemos algumas conversas, e isso ainda está para ser firmado (...). Não sei se vai ser mantido o prazo, mas é 2024, a princípio. A partir da confirmação da Cesan dessa disponibilidade, a gente tranquiliza o setor da construção civil, de que podem conseguir o financiamento, porque isso tem que estar atrelado na hora que se inicia o processo de captação de recursos no início das obras”, observa Cris Samorini.
O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo. (Sinduscon-ES), Douglas Vaz, explicou que o município atrai, além de empresas, novos moradores. Por isso, a demanda principal, no momento, é por imóveis residenciais.
“São tanto imóveis econômicos quanto de alto padrão, e todos aguardam a solução desses problemas. Vila Velha é um município colado a Vitória, e, no momento, os olhos estão voltados para lá. Começou com a Rodovia Leste-Oeste, que se tornou uma nova porta de entrada, mas há uma série de investimentos sendo realizados e há uma demanda maior por imóveis”, comenta.
A Cesan foi questionada sobre a previsão de início e conclusão das obras da ETE de Araçás, mas não se manifestou até a conclusão desta reportagem. 

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