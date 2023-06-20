Vila Velha pode receber investimentos de R$ 1 bi em imóveis após obra da Cesan

Prédios no bairro Praia da Costa Crédito: Carlos Alberto Silva

Após o pico de crescimento durante a pandemia, o avanço do setor da construção civil vem perdendo força nos últimos trimestre. E as taxas de juros atuais não são o único empecilho, segundo avaliação do setor industrial. Em Vila Velha , por exemplo, projetos imobiliários aguardam a expansão do sistema de tratamento de esgoto no município para que possam sair do papel.

Hoje, os empreendimentos imobiliários previstos para o município canela-verde somam R$ 500 milhões em investimentos, segundo dados da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) . Mas a cifra pode dobrar e chegar até R$ 1 bilhão em 2025, se a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Araçás – com capacidade para tratar 900 litros por segundo – for executada nesse prazo.

Os investimentos poderiam ser ainda mais volumosos, mas a preocupação que persiste, explica a presidente da Findes, Cris Samorini, está ligada à dificuldade de planejamento. Até que haja uma garantia quanto aos prazos, as construtoras lidam com incertezas.

Cris Samorini, presidente da Findes Crédito: Findes/Divulgação

“Nós já fizemos algumas conversas, e isso ainda está para ser firmado (...). Não sei se vai ser mantido o prazo, mas é 2024, a princípio. A partir da confirmação da Cesan dessa disponibilidade, a gente tranquiliza o setor da construção civil, de que podem conseguir o financiamento, porque isso tem que estar atrelado na hora que se inicia o processo de captação de recursos no início das obras”, observa Cris Samorini.

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo. (Sinduscon-ES), Douglas Vaz, explicou que o município atrai, além de empresas, novos moradores. Por isso, a demanda principal, no momento, é por imóveis residenciais.

“São tanto imóveis econômicos quanto de alto padrão, e todos aguardam a solução desses problemas. Vila Velha é um município colado a Vitória, e, no momento, os olhos estão voltados para lá. Começou com a Rodovia Leste-Oeste, que se tornou uma nova porta de entrada, mas há uma série de investimentos sendo realizados e há uma demanda maior por imóveis”, comenta.