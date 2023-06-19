Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Projeto em tramitação

Empresários apoiam reforma tributária e pedem redução de perdas para o ES

Entidades como Fecomércio, Sindiex, Sincades, Findes e ES em Ação são favoráveis à mudança na cobrança dos tributos, mas defendem que incentivos sejam mantidos
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

19 jun 2023 às 20:33

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 20:33

Em tramitação em Brasília, a proposta da reforma tributária que visa à unificação dos cinco tributos sobre consumo de bens e serviços cobrados atualmente pelo governo federal e por Estados e municípios tem apoio do empresariado do Espírito Santo. O tema foi discutido nesta segunda-feira (19), em evento na Assembleia Legislativa, que contou com a presença do secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy.
Mesmo sendo favoráveis à simplificação, modernização e desburocratização do sistema tributário, as entidades empresariais do Estado também fazem um alerta sobre a importância da manutenção dos incentivos fiscais, como o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (Fundap), o Invest-ES e o Compete ES, que estão convalidados até 2032. 
Reforma Tributária foi discutida em seminário na Assembleia Legislativa
Reforma tributária foi discutida em seminário na Assembleia Legislativa Crédito: Ellen Campanharo/Ales
Essa preocupação é manifestada por entidades como a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), o Sindicato do Comércio de Exportação e Importação (Sindiex), o Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor (Sincades), a Federação das Indústria (Findes) e o Espírito Santo em Ação, que, no geral, apoiam a mudança na cobrança dos tributos pelo fato de o modelo atual penalizar o empresariado e dificultar o ambiente de negócios do país. 
O principal pilar da reforma tributária é a criação de um imposto que vai unificar o ICMS estadual e o ISS municipal. Assim, todos os Estados e municípios terão de cobrar a mesma alíquota. Outro pilar é a cobrança do imposto no local onde o produto ou serviço é consumido, e não mais onde é produzido.
Empresários apoiam reforma tributária e pedem redução de perdas para o ES

Veja Também

Reforma tributária põe fim a guerra fiscal, diz Bernard Appy no ES

Saiba o que muda com a nova proposta de reforma tributária

Mas, segundo o governo do Espírito Santo, o Estado deve ter perdas de cerca de R$ 3,5 bilhões por ano com a mudança do local de tributação, o que corresponde a cerca de 20% da arrecadação atual. Esse problema se dá porque o Espírito Santo produz muito, pois tem grandes indústrias, mas consome pouco, já que a população é pequena.
Para  Sidemar Acosta, presidente do Sindiex e representante da Fecomércio-ES e do Sincades, o Espírito Santo tem uma forte vocação logística e, consequentemente, um desenvolvimento atrelado ao segmento do comércio. E cita a importância de alguns incentivos. Segundo ele, o Fundap, por exemplo, estimulou a estrutura portuária capixaba e as transformações urbanas; o Invest-ES é importante para a implantação de polos industriais e a ampliação das infraestruturas existentes; assim como o Compete ES é responsável pelo boom dos investimentos em armazéns logísticos em todo o Estado.
Sidemar Acosta, presidente do Sindiex
Sidemar Acosta lembra que Estado tem desenvolvimento atrelado ao comércio Crédito: Sindiex/Divulgação
"Diante de tantos investimentos públicos e privados, a discussão sobre mecanismos de compensação fiscal precisa e deve ser cautelosa. Uma das recomendações é que mecanismos compensatórios da reforma preservem os recursos fiscais e tributários, resguardando principalmente os Estados de perdas econômicas vultosas"
Sidemar Acosta - Presidente do Sindiex e representante da Fecomércio-ES e do Sincades
O diretor-presidente do ES em Ação, Nailson Dalla Bernadina, afirma que o setor produtivo é favorável à reforma tributária e defende ainda que a proposta traga segurança jurídica e simplificação. Ele vê com preocupação o risco de o Espírito Santo ter perdas com a mudança na cobrança de impostos.
"O Espírito Santo possui uma condição fiscal sólida que foi construída ao longo desses 20 anos. Acredito que, para que o Estado possa continuar competitivo, é necessário haver uma regra de transição longa e que permita a reorganização fiscal", defende.
Dalla Bernadina também assinou uma carta do Fórum de Entidades e Federações (FEF) reafirmando apoio à reforma e reforçando pontos fundamentais para que não haja impactos na competividade do Espírito Santo e do país. 
Nailson Dalla Bernardina, eleito presidente do ES em Ação
Nailson Dalla Bernardina afirma que o setor produtivo é favorável à reforma Crédito: Divulgação/ES em Ação
"Vemos de forma positiva a reforma para simplificação do sistema tributário, o que é um enorme ganho para toda a sociedade"
Nailson Dalla Bernadina - Presidente do Espírito Santo em Ação
Já a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, destacou as perspectivas de desenvolvimento econômico do país com a reforma. Segundo ela, estudos realizados mostram que, em 15 anos, o crescimento será de 12% a  15%. E que haverá a entrada de mais de 12 milhões de trabalhadores no mercado nos próximos 10 anos. 
Cris lembrou também sobre a garantia da convalidação dos incentivos até 2032 e sobre o indicativo de que os Estados não perderão tanto ao longo dos próximos 40 anos. Ela considera que o Espírito Santo está se preparando, durante esse tempo, com a chegada de empresas atraídas pelos incentivos. E ressalta que o trabalho vai continuar, com melhorias na parte de infraestrutura.
Cris Samorini
Cris Samorini destaca as perspectivas de desenvolvimento econômico do país Crédito: Carlos Alberto Silva
"O Estado tem que ser procurado por estar muito organizado e pela ocupação da vocação como um polo logístico. Tem um caminho importante a ser feito. Vamos aumentar o volume de resultados principalmente com boas operações de exportação"
Cris Samorini - Presidente da Findes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Findes reforma tributária Sindiex Sincades Fecomércio ES em Ação Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é agredida pelo marido na frente dos filhos em Cariacica
Imagem de destaque
8 saladas especiais para a Páscoa
Imagem de destaque
Irã abate caça dos EUA, e operação americana resgata uma pessoa, diz imprensa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados