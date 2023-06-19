Em tramitação em Brasília, a proposta da reforma tributária que visa à unificação dos cinco tributos sobre consumo de bens e serviços cobrados atualmente pelo governo federal e por Estados e municípios tem apoio do empresariado do Espírito Santo. O tema foi discutido nesta segunda-feira (19), em evento na Assembleia Legislativa , que contou com a presença do secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy.

Mesmo sendo favoráveis à simplificação, modernização e desburocratização do sistema tributário, as entidades empresariais do Estado também fazem um alerta sobre a importância da manutenção dos incentivos fiscais, como o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (Fundap), o Invest-ES e o Compete ES, que estão convalidados até 2032.

Reforma tributária foi discutida em seminário na Assembleia Legislativa Crédito: Ellen Campanharo/Ales

O principal pilar da reforma tributária é a criação de um imposto que vai unificar o ICMS estadual e o ISS municipal. Assim, todos os Estados e municípios terão de cobrar a mesma alíquota. Outro pilar é a cobrança do imposto no local onde o produto ou serviço é consumido, e não mais onde é produzido.

Your browser does not support the audio element. Empresários apoiam reforma tributária e pedem redução de perdas para o ES

Para Sidemar Acosta, presidente do Sindiex e representante da Fecomércio-ES e do Sincades, o Espírito Santo tem uma forte vocação logística e, consequentemente, um desenvolvimento atrelado ao segmento do comércio. E cita a importância de alguns incentivos. Segundo ele, o Fundap, por exemplo, estimulou a estrutura portuária capixaba e as transformações urbanas; o Invest-ES é importante para a implantação de polos industriais e a ampliação das infraestruturas existentes; assim como o Compete ES é responsável pelo boom dos investimentos em armazéns logísticos em todo o Estado.

Sidemar Acosta lembra que Estado tem desenvolvimento atrelado ao comércio Crédito: Sindiex/Divulgação

"Diante de tantos investimentos públicos e privados, a discussão sobre mecanismos de compensação fiscal precisa e deve ser cautelosa. Uma das recomendações é que mecanismos compensatórios da reforma preservem os recursos fiscais e tributários, resguardando principalmente os Estados de perdas econômicas vultosas" Sidemar Acosta - Presidente do Sindiex e representante da Fecomércio-ES e do Sincades

O diretor-presidente do ES em Ação, Nailson Dalla Bernadina, afirma que o setor produtivo é favorável à reforma tributária e defende ainda que a proposta traga segurança jurídica e simplificação. Ele vê com preocupação o risco de o Espírito Santo ter perdas com a mudança na cobrança de impostos.

"O Espírito Santo possui uma condição fiscal sólida que foi construída ao longo desses 20 anos. Acredito que, para que o Estado possa continuar competitivo, é necessário haver uma regra de transição longa e que permita a reorganização fiscal", defende.

Nailson Dalla Bernardina afirma que o setor produtivo é favorável à reforma Crédito: Divulgação/ES em Ação

"Vemos de forma positiva a reforma para simplificação do sistema tributário, o que é um enorme ganho para toda a sociedade" Nailson Dalla Bernadina - Presidente do Espírito Santo em Ação

Já a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, destacou as perspectivas de desenvolvimento econômico do país com a reforma. Segundo ela, estudos realizados mostram que, em 15 anos, o crescimento será de 12% a 15%. E que haverá a entrada de mais de 12 milhões de trabalhadores no mercado nos próximos 10 anos.

Cris lembrou também sobre a garantia da convalidação dos incentivos até 2032 e sobre o indicativo de que os Estados não perderão tanto ao longo dos próximos 40 anos. Ela considera que o Espírito Santo está se preparando, durante esse tempo, com a chegada de empresas atraídas pelos incentivos. E ressalta que o trabalho vai continuar, com melhorias na parte de infraestrutura.

Cris Samorini destaca as perspectivas de desenvolvimento econômico do país Crédito: Carlos Alberto Silva