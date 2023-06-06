Saiba o que muda com a nova proposta de reforma tributária

SÃO PAULO - Um relatório com as diretrizes da reforma tributária foi apresentado nesta terça-feira (6) pelo grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que analisa o tema. O que está em discussão é uma reforma dos principais impostos e contribuições sobre o consumo.
Veja quais as principais mudanças para consumidores, empresas e entes públicos.
EM QUE PÉ ESTÁ A REFORMA?
O relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), vai elaborar um novo texto a partir do relatório divulgado nesta terça (6). Antes, haverá negociações com setores econômicos, Ministério da Fazenda, governadores e prefeitos. O novo texto irá substituir a versão atual da PEC 45, proposta apresentada em 2019 O texto será votado no Plenário da Câmara no início de julho. Depois, precisa do aval do Senado.
OBJETIVOS DA REFORMA
- Simplificar o sistema, reduzir custos e a judicialização;
- Desonerar investimentos e exportações;
- Tornar mais justa a divisão da arrecadação entre Estados e municípios;
- Reduzir a tributação das famílias mais pobres.
COMO FUNCIONA O IVA OU IBS
- Os novos tributos seguem o sistema conhecido como IVA (Imposto sobre Valor Agregado).
- Acaba a cobrança de imposto em cascata (imposto sobre imposto).
- Cada empresa paga apenas o imposto referente ao valor que adicionou ao produto ou serviço.
- Legislação única (hoje, cada município e estado tem a sua).
- Não incide sobre investimentos e exportações
- Arrecadação fica no local (estado ou cidade) onde a mercadoria ou serviço foi consumido
- Recursos destinados obrigatoriamente para saúde e educação e outras vinculações constitucionais serão mantidos
OUTROS PAÍSES SEGUEM ESSE MODELO DE TRIBUTAÇÃO?
- Os novos tributos seguem o sistema conhecido como IVA (Imposto sobre Valor Agregado)
- Ele é utilizado em mais de 170 países (na maior parte da Europa e da América Latina)
CARGA TRIBUTÁRIA NÃO MUDA
Novas alíquotas serão calibradas para manter a carga tributária sobre o consumo
QUE TRIBUTOS SERÃO SUBSTITUÍDOS?
- Três tributos federais (PIS, Cofins e IPI)
- ICMS (estadual)
- ISS (municipal) ]
- Representam cerca de 50% da carga tributária e 90% da arrecadação com bens e serviços
QUE TRIBUTOS SERÃO CRIADOS?
- Um tributo federal: IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) ou CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)
- Um IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) dividido entre Estados e municípios
- Imposto Seletivo federal: sobre itens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente
QUAL SERÁ A ALÍQUOTA?
- A alíquota do IBS é estimada em 25% (percentual médio que já é pago hoje)
- Haverá uma alíquota padrão, permitindo outras diferenciadas para bens e serviços específicos
- Sub-alíquotas: cada Estado ou município pode aumentar ou reduzir sua parcela na alíquota geral, mas a mudança vale para todos os bens e serviços, ou seja, não pode beneficiar um setor
O QUE SERÁ TRIBUTADO?
- Todos os bens e serviços, sem diferença quanto à característica do produto Inclui operações com intangíveis, como cessão de direitos e locação de bens
- Alcança bens e serviços de plataformas digitais, inclusive aquelas sediadas no exterior
DIFERENÇAS REGIONAIS
- Para evitar perda de arrecadação para estados e municípios, haverá um período de transição na divisão das receitas
- Benefícios para empresas serão bancados com um fundo de desenvolvimento regional
EXCEÇÕES PREVISTAS
- Simples Nacional: adesão opcional ao novo sistema. Em todos os casos, o insumo da empresa vai gerar crédito para outras pessoas jurídicas
- Zona Franca de Manaus: Haverá regra especial para manter o benefício.
- Construção civil e setor imobiliário.
- Serviços financeiros.
- Empresas de seguros.
- Cooperativas.
- Combustíveis e lubrificantes.
O QUE É O "CASHBACK DO POVO"?
- O cashback é a devolução de parte do imposto pago, beneficiando sobretudo as famílias de menor renda
- Esse mecanismo já vem sendo utilizado por países como Canadá, Uruguai e Colômbia para possibilitar que os pobres paguem menos impostos do que os ricos
- O modelo a ser adotado ainda será detalhado
QUANDO A MUDANÇA ENTRA EM VIGOR?
Haverá um período de transição para o fim dos tributos antigos
QUEM FISCALIZA E COBRA?
- O tributo federal é de competência da Receita Federal
- Conselho composto por Estados e municípios para fiscalização, cobrança e arrecadação do IBS estadual
O QUE MAIS ESTÁ EM DEBATE?
- IPVA sobre veículos aquáticos e aéreos
- Atualização da base de cálculo do IPTU ao menos uma vez a cada quatro anos
- Progressividade do ITCMD (imposto sobre herança e doação)
RESULTADOS PREVISTOS PELO GOVERNO E ESPECIALISTAS
- Crescimento adicional da economia de 12% ou mais em 15 anos
- Isso equivale a R$ 470 a mais de renda por mês para cada brasileiro
- Benefício para todos os setores: agro (+11%), serviços (+10%) e indústria (+17%)
- Geração de 12 milhões de empregos em 15 anos
PROBLEMAS DO SISTEMA ATUAL
- Desde a Constituição de 1988 foram editadas 37 normas tributárias por dia útil no Brasil
- Uma grande empresa gasta 34 mil horas por ano para apurar e pagar impostos
- Uma empresa de médio porte gasta 1.500 horas por ano
- Hoje ninguém sabe quanto paga de impostos sobre o consumo
- Imposto cobrado "por dentro" (18% de ICMS + 9,25% de PIS/Cofins sobre energia viram 34%)
- Brasil é a única economia relevante que trata a tributação de bens diferente da taxação dos serviços
Fontes: Elaboração própria, com informações do Ministério da Fazenda, CCiF (Centro de Cidadania Fiscal), BVZ Advogados e Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados