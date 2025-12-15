Grupo Lamoia, dono das Paletitas, lança nova marca e quer rede licenciada

Fábrica do Grupo Lamoia, em Piúma, Sul do Espírito Santo. Crédito: Divulgação/Grupo Lamoia

O Grupo Lamoia, de Piúma (Sul do Espírito Santo), dono de marcas como Paletitas, Luigi, Real e Natuzon, resolveu apostar em um novo modelo de negócio e, para isso, lançou uma nova marca, 100% voltada para a venda de açaí: a Natuca. Trata-se de uma rede de lojas licenciadas que visa se espalhar pelo Brasil. A empresa está de olho no mercado da 'saudabilidade' (alimentos mais saudáveis), em forte crescimento dentro da indústria alimentícia. Um levantamento da Fispal Sorvetes, em parceria com a Abrasorvete e a Agagel, mostra que o açaí já representa 55,4% da comercialização da indústria sorveteira, reforçando a relevância desse segmento.

“O lançamento da nossa rede de açaiterias é uma oportunidade para quem deseja empreender com uma marca sólida e estrutura de fábrica e logística próprias. O mercado de açaí está consolidado, em franca expansão, e o Grupo Lamoia oferece todo o suporte para o sucesso do investidor”, destaca Wanderson Lamoia, presidente do grupo.

A primeira loja da rede fica em Itapoã, Vila Velha. Outras cinco serão abertas, em Vitória e no litoral Sul, até o verão. A meta é lançar 55 unidades até o final de 2026. O foco inicial da expansão é o Espírito Santo, mas a expectativa é chegar a Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo, estados onde o grupo já atua com suas demais marcas.

Nota do Editor 15 de dezembro de 2025 às 17:00 Amigos, estou entrando de férias. Nos vemos no final da primeira quinzena de janeiro. Um excelente final de ano a todos e um 2026 de ótimas notícias! Muito obrigado pela parceria. Até lá!

