Porto de Ubu alcança marca histórica

O Porto de Ubu, da Samarco, responsável por escoar toda a produção de pelotas e finos de minério de ferro da companhia, bateu uma marca histórica em outubro: o embarque de 500 milhões de toneladas ao longo de 48 anos de operação. Ubu é o segundo maior terminal de minério do Espírito Santo, atrás de Tubarão, da Vale, e está entre os maiores do Brasil, ao lado de Tubarão, Itaguaí (RJ) e Ponta da Madeira (MA).



O número poderia ter sido alcançado antes, mas o porto, por causa do rompimento das barragens de Mariana (MG), ficou parado entre 2015 e 2020, sem carga para escoar. Desde então, a Samarco vem recuperando a sua produção e a expectativa é chegar aos 100%, mais de 26 milhões de toneladas por ano, em 2029. Até lá, serão investidos mais de R$ 13 bilhões nas operações do Espírito Santo e Minas Gerais.