Porto de Ubu alcança marca histórica

Ubu, que é da Samarco, é o segundo maior terminal de minério do Espírito Santo, atrás de Tubarão, da Vale, e está entre os maiores do Brasil

Publicado em 14/12/2025 às 03h00
Imagens do navio que fará o primeiro embarque do Porto de Ubu em cinco anos
Operação do Porto de Ubu, da Samarco, em Anchieta. Crédito: Divulgação/Samarco

O Porto de Ubu, da Samarco, responsável por escoar toda a produção de pelotas e finos de minério de ferro da companhia, bateu uma marca histórica em outubro: o embarque de 500 milhões de toneladas ao longo de 48 anos de operação. Ubu é o segundo maior terminal de minério do Espírito Santo, atrás de Tubarão, da Vale, e está entre os maiores do Brasil, ao lado de Tubarão, Itaguaí (RJ) e Ponta da Madeira (MA).

O número poderia ter sido alcançado antes, mas o porto, por causa do rompimento das barragens de Mariana (MG), ficou parado entre 2015 e 2020, sem carga para escoar. Desde então, a Samarco vem recuperando a sua produção e a expectativa é chegar aos 100%, mais de 26 milhões de toneladas por ano, em 2029. Até lá, serão investidos mais de R$ 13 bilhões nas operações do Espírito Santo e Minas Gerais.

