Grupo capixaba se consolida na Europa e já olha para expansão

Fábrica do Açaí Natuzon, do Grupo Lamoia, na Itália. Crédito: Divulgação/Grupo Lamoia

O Grupo Lamoia, de Piúma, dono das marcas Paletitas, Real Gelato, Luigi, Icream e Açaí Natuzon, iniciou as operações de sua fábrica em Rovereto, norte da Itália, em outubro do ano passado. Um investimento de 3 milhões de euros (quase R$ 20 milhões na cotação atual) em uma unidade exclusiva para a produção de açaí. São 500 toneladas por mês. Os resultados, até agora, são bastante promissores.

"Estamos produzindo 250 toneladas por mês e nosso produto já está na Itália, Espanha, Portugal, Inglaterra, Luxemburgo e Coreia do Sul. Estamos em um trabalho firme de expansão de parcerias e confiantes diante do que fizemos até agora", explicou Cris Loss, diretora do Grupo Lamoia. "Nós já até compramos o galpão ao lado da fábrica, em mais dois anos, diante da demanda atual, teremos de fazer uma expansão na Europa".

Os executivos montaram a fábrica italiana pensando na Europa, mas acabaram surpresos com a demanda vinda da Ásia. "Já estamos na Coreia do Sul e há outras negociações em andamento. O açaí, por ser natural e por ser um produto da Amazônia, tem um apelo muito grande. Na Europa, a questão do produto saudável, com menos açúcar, conta bastante", explicou a diretora. Toda a matéria-prima utilizada na unidade europeia é brasileira.

