Gestora que comprou galpão de R$ 200 milhões em Cariacica segue de olho no ES

Estrutura do Condomínio Logístico Cariacica (CLCR), na Rodovia do Contorno. Crédito: Divulgação/CLCR

A área de mercado imobiliária do Pátria Investimentos, uma das maiores gestoras do país, está de olho nas oportunidades à disposição no Espírito Santo. Aliás, eles seguem de olho. Em agosto, o fundo imobiliário Pátria Log fechou a aquisição de 50% do Centro Logístico Cariacica, o CLCRLog, na Rodovia do Contorno. Um negócio de R$ 206,7 milhões.



Ricardo Vieira, diretor de Real Estate do Pátria, que esteve em Vitória, nesta quarta-feira (17), para o Talk Imóveis, evento do setor organizado por A Gazeta, disse que o Espírito Santo reúne uma série de características muito interessantes aos olhos dos investidores. "A localização é muito boa, perto dos grandes centros consumidores, afinal, estamos olhando para o comércio eletrônico, a vacância é muito baixa, os custos estão em bom patamar, existe segurança jurídica, o ambiente institucional é positivo, a economia cresce acima da média nacional e os investimentos em infraestrutura estão caminhando, principalmente em portos. É um conjunto de fatores muito interessante, por isso, seguimos de olho nas oportunidades aqui no Espírito Santo", explicou o executivo.

Vieira disse não estar muito preocupado com a reforma tributária. "Sabemos que há bons incentivos fiscais no Estado, que acabam com a reforma, mas confiamos nas forças competitivas do Estado, que eu já listei, e estamos focados no comércio interno eletrônico, que seguirá crescendo com muita força e necessitando de infraestrutura eficiente e bem localizada".

O Pátria também investe em shoppings e lajes corporativas, mas, por ora, não há nada nesses segmentos sendo analisado no Espírito Santo.

