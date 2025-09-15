Escola Primeiro Mundo investe quase R$ 10 milhões na expansão de VV

O Centro Educacional Primeiro Mundo está investindo R$ 8,5 milhões na ampliação da unidade de Vila Velha, instalada na Praia da Costa. Inaugurada em 2021, a estrutura terá mais 2 mil m² de área construída totalmente voltados para a educação infantil e ensino fundamental. Serão mais 20 novas salas de aula, brinquedoteca e área interna para embarque e desembarque de alunos.
“Quando pensamos no projeto da expansão, buscamos espaços que permitissem o desenvolvimento dos nossos alunos como um todo, ou seja, que fossem além da sala de aula convencional”, assinala Marcelo Xavier, diretor geral do Primeiro Mundo e sócio da Inspira Rede de Educadores. Há mais de três décadas no mercado, o Centro Educacional Primeiro Mundo também possui uma unidade em Santa Lúcia, Vitória.
O investimento reforça um movimento relevante da educação privada dentro do município de Vila Velha, principalmente em bairros como Praia da Costa, Itapoã, Itaparica e Centro. Redes importantes de dentro e de fora do Estado entraram ou estão entrando no município, que tem um enorme potencial de consumo, e outros vão fazer investimentos. O mercado canela verde de educação privada está para lá de movimentado.
