Escola Primeiro Mundo investe quase R$ 10 milhões na expansão de VV

O Centro Educacional Primeiro Mundo está investindo R$ 8,5 milhões na ampliação da unidade de Vila Velha, instalada na Praia da Costa. Inaugurada em 2021, a estrutura terá mais 2 mil m² de área construída totalmente voltados para a educação infantil e ensino fundamental. Serão mais 20 novas salas de aula, brinquedoteca e área interna para embarque e desembarque de alunos.



“Quando pensamos no projeto da expansão, buscamos espaços que permitissem o desenvolvimento dos nossos alunos como um todo, ou seja, que fossem além da sala de aula convencional”, assinala Marcelo Xavier, diretor geral do Primeiro Mundo e sócio da Inspira Rede de Educadores. Há mais de três décadas no mercado, o Centro Educacional Primeiro Mundo também possui uma unidade em Santa Lúcia, Vitória.