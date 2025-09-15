Mudança na Praia do Canto: sai pizzaria e entra academia

Unidada da rede capixaba de academias Wellness. Crédito: Divulgação/Wellness

A rede capixaba de academias Wellness vai abrir a sua primeira unidade na Praia do Canto, em Vitória. A nova operação, que era um sonho antigo, vai ficar na rua João da Cruz, onde hoje funciona a pizzaria Figata. Um investimento de R$ 12 milhões que tem a previsão de ser inaugurado no segundo semestre de 2026. O empreendimento coroa uma jornada de forte expansão da Wellness. Em 2019, eram cinco academias. Hoje, são 17 funcionando (sendo uma no Rio de Janeiro) e mais sete em obras.

“Há muito tempo queríamos chegar na Praia do Canto, mas a oportunidade não aparecia. Nós, enfim, conseguimos o espaço, vamos fazer algo completamente diferente e premium. Será um espaço exclusivo e que reunirá as mais diversas atividades. É algo para impactar, um projeto que estamos tratando com o maior carinho, afinal, a localização é muito boa. É uma academia seis estrelas, que Vitória não tem”, afirmou Leon Sayegh, sócio e fundador da Wellness.

A unidade, que custará quase o dobro de uma unidade convencional da Wellness, terá, além da tradicional área de musculação, pilates, spa, spinning imersivo, espaço para aulas coletivas, recovery, bootcamp e uma série de outras atividades. “O nosso setor cresceu muito depois da pandemia, as pessoas passaram a dar mais valor. Além disso, a qualidade das atividades ofertadas também aumentou, vamos reunir várias delas no mesmo lugar. A estrutura terá pelo menos 1,4 mil m², mas pode chegar aos 2 mil m², estamos trabalhando nisso ainda. A quantidade de alunos será limitada”, detalhou Sayegh.

