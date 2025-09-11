Grupo anuncia investimentos de mais de R$ 100 milhões em Linhares

A Alugreen, de Minas Gerais, vai montar um complexo de reciclagem de alumínio em Linhares, Norte do Espírito Santo. A primeira fase do empreendimento, anunciado no final da manhã desta quinta-feira (11), vai receber um investimento de R$ 45 milhões. As fases 2 e 3, previstas para 2027, somarão outros R$ 60 milhões, chegando a R$ 105 milhões. A fábrica ficará no parque Logístico Eco Park, no distrito industrial de Bebedouro. Na primeira fase, a unidade vai gerar 50 empregos diretos e 500 indiretos, com foco no atendimento às indústrias metalúrgica e de aço. As outras fases ampliarão a produção para ligas especiais e chapas de alumínio, criando 250 empregos diretos e 2.500 indiretos, com parte da produção voltada ao mercado internacional.

“A localização geográfica privilegiada, próxima a portos, rodovias e centros consumidores, além do fato de contar com uma excelente infraestrutura logística foram também determinantes para nossa escolha. O Estado também se destaca pela política de incentivo à industrialização sustentável e pela proximidade com importantes mercados consumidores de alumínio reciclado, especialmente os setores metalúrgico e siderúrgico”, explicou Frederico Menegatti, principal investidor da Alugreen de Linhares.

A reciclagem de alumínio é uma atividade muito relevante do ponto de vista ambiental e econômico. No mundo mais de 75% do alumínio já produzido segue em uso. No Brasil, o índice de reciclagem de latas de alumínio ultrapassa 95%, sendo um dos maiores do planeta. O alumínio reciclado consome apenas 5% da energia gasta para se produzir o alumínio primário. O lado social, ao integrar o trabalho de catadores e cooperativas com o da indústria, também é muito forte.

“São investimentos que garantirão empregos e renda para os linharenses. Acreditamos muito nessa parceria com a Alugreen ao contribuirmos com o desenvolvimento de um projeto inovador, que traz para Linhares e para o Espírito Santo o melhor da tecnologia em reciclagem mecânica, totalmente alinhado à missão de ampliar a economia circular por meio da valorização de resíduos, aplicando tecnologias e modelos de negócio inovadores”, comemorou o prefeito de Linhares, Lucas Scaramussa.

Vista área de Linhares, Norte do Espírito Santo. Crédito: Abdo Filho

