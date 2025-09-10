Venda de carros de novas marcas chinesas surpreende no ES

Aresentação do primeiro lote de carros Jaecoo e Omoda no pátio do Centro Automotivo Sertrading, em Cariacica. . Crédito: Carlos Alberto Silva

O desempenho de venda dos carros de Omoda e Jaecoo, as duas novas marcas chinesas com concessionárias no Brasil, estão acima das expectativas no Espírito Santo. De acordo com o Grupo Orletti, responsável pelas operações no Estado, de maio, quando as vendas começaram, até o final de julho, o faturamento ficou em R$ 20 milhões, acima da média nacional e 25% a mais que o planejado.

O dado confirma o apetite dos compradores por SUVs de motorização elétrica e híbrida. O resultado está nas ruas, avenidas e também nas concessionárias, com novas marcas, destacadamente chinesas, entrando com força no mercado brasileiro. O primeiro lote de veículos trazidos por Omoda e Jaecoo, que desembarcou em abril no porto de Vitória, confirma a teoria: foram 5 mil carros de uma só vez.

Novos modelos estão entrando no mercado, em movimento semelhante ao percorrido pela BYD nos últimos anos, e o objetivo do Grupo Orletti, até o final de 2026, é acelerar o crescimento. "A expectativa é dobrar o faturamento da empresa", disse Bruno Fortes, diretor comercial da Orvel Omoda/Jaecco.

A Gazeta integra o Saiba mais