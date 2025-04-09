Jaecoo 7 e Omoda E5 desembarcaram no Estado no início de abril e, nesta quarta-feira (9), começaram a ser enviados para concessionárias capixabas e outras 48 unidades de 17 Estados. Espírito Santo é o portal de entrada para dois novos modelos de carros híbridos e elétricos no Brasil . Oriundos do grupo chinês Chery (fabricante de carros como Tiggo e Arrizo), os modelos de SUVsdesembarcaram no Estado no início de abril e, nesta quarta-feira (9), começaram a ser enviados para concessionárias capixabas e outras 48 unidades de 17 Estados.

Na primeira remessa, pouco mais de 800 veículos chegaram pelo Porto de Vitória . Segundo o governador Renato Casagrande (PSB), a cada mês serão importados 1,5 mil carros Omoda e Jaecoo para a distribuição nacional.

No Espírito Santo, após a chegada pelo mar, os veículos serão enviados para o Centro Automotivo Sertranding/Codepe, em Cariacica , e distribuídos para venda em concessionárias de Vitória e de Vila Velha

“Em 2024, o Estado importou mais de 200 mil veículos e isso nos torna um dos maiores responsáveis pela distribuição de carros importados para todo o país. Neste ano, queremos manter a organização e o bom ambiente de negócios para que esse número de 200 mil seja mantido e até mesmo superado”, disse Casagrande.

Your browser does not support the audio element. Novos carros elétricos e híbridos da China chegam ao ES para mercado nacional

Segundo o governador, a escolha do Espírito Santo para ser a entrada dos veículos no Brasil reflete a “segurança, a infraestrutura e os incentivos fiscais para a atuação dos empreendedores”. A expectativa, ainda de acordo com o governador, é ampliar a importação de produtos como os novos carros distribuídos nesta manhã.

Em destaque, o veículo modelo Omoda E5, que é 100% elétrico Crédito: Carlos Alberto Silva

Apesar da chegada recente, os novos veículos podem ser reservados diretamente no site da Omoda e Jaecoo por compradores interessados. O preço, porém, ainda não é revelado pela empresa, que projeta a divulgação oficial nos próximos dias, já com os carros nas lojas brasileiras.

Em Vitória, os modelos serão vendidos, inicialmente, pelo Grupo Orletti, que também é responsável pela venda de veículos de montadoras como Volkswagen, Jeep e Peugeot. Para Wagner Orletti, CEO do grupo, a chegada dos novos carros pode refletir em uma adesão dos capixabas a práticas mais sustentáveis no trânsito.

“Além da chegada dos carros, já visamos à expansão deste mercado de híbridos e elétricos. De início, vamos começar com cerca de 30 veículos para a nossa concessionária, mas esse número será crescente. Já em junho, a chegada dos carros no país deve superar as 1.500 unidades e, consequentemente, o volume na nossa loja também aumenta”, projeta Wagner.

Já em Vila Velha, com a inauguração de uma nova unidade na Rodovia do Sol, o Grupo Prime também será um dos responsáveis pela venda dos modelos chineses aos capixabas.

“Fomos surpreendidos positivamente com o design, o acabamento e a tecnologia embarcada e já temos a expectativa de vender 200 unidades ainda em 2025”, destaca Marcelo Sartório, diretor comercial do Grupo Prime.

Os carros

Veja detalhes dos carros Jaecoo e Omoda, desembarcados no ES

Frutos de uma integração do Chery Group, estatal chinesa que tem parceria com o grupo Caoa na fabricação de carros como Tiggo 7 e Tiggo 8 no Brasil, os modelos Jaecoo 7 e Omoda E5 são SUVs que serão integrados no mercado de veículos como Haval H6 (GWM) e BYD Yuan, por exemplo.

O Omoda, modelo 100% elétrico, foi lançado em 2022. A versão atual tem rodas de liga leve de 18 polegadas, teto flutuante e traseira no estilo fastback. No interior, o carro conta com duas telas integradas ao painel com comandos de navegação, direção e entretenimento. Embaixo do capô, o motor tem 204 cv de potência e 34,7 kgfm de torque, com tração dianteira.