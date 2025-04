No Litoral Sul

Porto do ES terá um dos maiores terminais de contêineres da América Latina

Complexo portuário que está sendo construído em Presidente Kennedy fechou parceria para viabilizar infraestrutura capaz de receber os maiores navios porta-contêineres do mundo

Projeto do Porto Central, em Presidente Kennedy. (Divulgação)

O Porto Central, que teve obras iniciadas em dezembro do ano passado após 10 anos de espera, firmou contrato para viabilizar no complexo portuário um terminal de contêineres com capacidade para ser um dos maiores da América Latina. O projeto será desenvolvido a partir da assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) entre o porto e a Praxys, consultoria especializada em negócios e transações financeiras.

Segundo informou o Porto Central, a parceria tem o objetivo de viabilizar uma infraestrutura capaz de receber os maiores navios porta-contêineres do mundo, consolidando o terminal como um hub logístico estratégico para a região.

Localizado em Presidente Kennedy, no litoral Sul do Espírito Santo, o terminal de contêineres contará com profundidade de acesso de 18 metros na primeira fase e 20 metros na segunda fase, um diferencial único na América do Sul. O cronograma prevê que esse novo terminal vai começar a funcionar em 2030. Em geral, o início das operações está programado para dezembro de 2027.

"Essa característica permite a atracação de grandes navios porta-contêineres de capacidade de 21.000 até 24.000 TEUs, posicionando o porto como um ponto-chave para a consolidação e distribuição de cargas na costa leste sul-americana", informou o Porto, em nota.

TEU é uma sigla em inglês que significa Twenty-foot Equivalent Unit ou Unidade Equivalente a 20 pés, que descreve um contêiner de transporte multimodal cujas dimensões são: 20 pés de comprimento, oito pés de largura e oito pés de altura.

Ainda segundo o porto, atualmente, há uma escassez de terminais de contêineres de águas profundas na Costa Leste da América do Sul. Com os navios ficando cada vez maiores, a necessidade de utilizar hubs portuários tende a aumentar.

Na fase inicial, o terminal com 1.370 metros de cais terá capacidade para movimentar 2,5 milhões de TEUs a partir de 2030. Com as fases seguintes, o terminal atingirá uma capacidade total de 6 milhões de TEUs.

O terminal de contêineres permitirá o uso de embarcações de grande porte de comércio do e para o Brasil, com maximização da entrada de cargas da Ásia e/ou da Europa. Isso vai permitir o transbordo para Argentina e Uruguai, solucionando gargalos logísticos e otimizando rotas marítimas, ainda segundo o porto.

A atuação da Praxys abrange também a gestão de marketing e negociações de contratos, capitalizando a experiência de Jesper Kjaedegaard, ex-executivo da Maersk Line, com mais de 40 anos no setor de contêiner, transporte marítimo, planejamento portuário e logística internacional.

“O novo terminal é exatamente a transformação que o Brasil precisa. Redefinirá o cenário dos serviços de contêineres na costa leste da América do Sul, atraindo mais rotas de navegação, aumentando a competitividade do país e trazendo benefícios substanciais para operadoras, exportadores e importadores e para a economia local”, afirma Kjaedegaar.

