Obra do Porto Central vai interditar trecho de praias no Sul do ES

Projeto do Porto Central, em Presidente Kennedy: primeira fase de obras deve ser concluída em 2027 Crédito: Divulgação

A partir da próxima segunda-feira (10), um trecho de 3,1 quilômetros da orla de Presidente Kennedy , no litoral Sul do Espírito Santo , passará a ter acesso restrito. Com o avanço do projeto do Porto Central , a área entre as praias de Marobá e Neves não vão ter acesso permitido ao público.

Segundo a Prefeitura de Presidente Kennedy , a mudança está prevista no planejamento do Porto Central e em conformidade com o licenciamento ambiental e tem como objetivo prevenir os riscos de acidentes, tanto para os trabalhadores quanto para os frequentadores na região.

Para reforçar essa mudança, a partir da próxima semana, o local contará com sinalização adequada e monitoramento contínuo, garantindo que a população esteja devidamente orientada. A Prefeitura de Presidente Kennedy reforça que essa ação é fundamental para a execução segura e eficiente das obras, bem como para a preparação da operação plena do Porto Central.

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As obras da primeira fase do Porto Central começaram em dezembro e têm previsão para serem concluídas em 2027. Já o início das operações está programado para dezembro de 2027. O investimento inicial é de R$ 2,6 bilhões e envolve a construção das estruturas portuárias para acomodar terminais de transbordo de petróleo entre navios de grande porte e granéis líquidos de águas profundas.

O investimento total no complexo será de R$ 16 bilhões, com as obras serão realizadas em fases. A finalização da última fase e a execução de todas as operações estão previstas para até 2040.