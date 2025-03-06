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Prevenção

Obra do Porto Central vai interditar trecho de praias no Sul do ES

Restrição de acesso a um trecho de 3,1 km entre as praias de Marobá e Neves tem como objetivo prevenir riscos de acidentes com a implementação do porto

Publicado em 06 de Março de 2025 às 19:09

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

06 mar 2025 às 19:09
Projeto do Porto Central, em Presidente Kennedy
Projeto do Porto Central, em Presidente Kennedy: primeira fase de obras deve ser concluída em 2027 Crédito: Divulgação
A partir da próxima segunda-feira (10), um trecho de 3,1 quilômetros da orla de Presidente Kennedy, no litoral Sul do Espírito Santo, passará a ter acesso restrito. Com o avanço do projeto do Porto Central, a área entre as praias de Marobá e Neves não vão ter acesso permitido ao público.
Segundo a Prefeitura de Presidente Kennedy, a mudança está prevista no planejamento do Porto Central e em conformidade com o licenciamento ambiental e tem como objetivo prevenir os riscos de acidentes, tanto para os trabalhadores quanto para os frequentadores na região. 
Para reforçar essa mudança, a partir da próxima semana, o local contará com sinalização adequada e monitoramento contínuo, garantindo que a população esteja devidamente orientada. A Prefeitura de Presidente Kennedy reforça que essa ação é fundamental para a execução segura e eficiente das obras, bem como para a preparação da operação plena do Porto Central.
Obra do Porto Central vai interditar trecho de praias no Sul do ES
As obras da primeira fase do Porto Central começaram em dezembro e têm previsão para serem concluídas em 2027. Já o início das operações está programado para dezembro de 2027. O investimento inicial é de R$ 2,6 bilhões e envolve a construção das estruturas portuárias para acomodar terminais de transbordo de petróleo entre navios de grande porte e granéis líquidos de águas profundas.
O investimento total no complexo será de R$ 16 bilhões, com as obras serão realizadas em fases. A finalização da última fase e a execução de todas as operações estão previstas para até 2040.
Com a construção anunciada em 2012, o Porto Central foi planejado para acomodar terminais e indústrias multipropósito, incluindo movimentação e armazenagem de granéis líquidos (como bunker e combustíveis), granéis sólidos, grãos, fertilizantes, minerais, contêineres, cargas gerais, gás natural, apoio offshore e estaleiros.

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