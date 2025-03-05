Investimento milionário em condomínio logístico no ES vai gerar 4 mil empregos

Condomínio logístico será construído em Cariacica Crédito: Divulgação/Log

Em expansão no Espírito Santo , a Log CP está investindo R$ 85 milhões para construir um novo condomínio logístico em Cariacica , na Grande Vitória. Segundo a empresa, o Log Cariacica vai disponibilizar área para atender demandas operacionais de estabelecimentos de diferentes setores e portes.

A previsão, segundo a empresa, é que a inauguração do novo complexo ocorra em 2026. E a perspectiva é que o novo condomínio logístico deva gerar mais de 4 mil empregos na região. A perspectiva é de que a Área Bruta Locável (ABL) seja de mais de 117 mil metros quadrados.

O novo empreendimento soma-se ao Log Viana I e II, que já possuem, respectivamente, 60 mil m² e 68 mil m² de ABL.

"A criação de um novo empreendimento na área metropolitana da Grande Vitória faz parte da nossa estratégia operacional, em seguir presente nos principais centros comerciais do país. O Estado tem um papel significativo na economia da Região Sudeste e, desta forma, seguiremos expandindo nossas operações no entorno", afirma Marcio Siqueira, diretor executivo de Operações da Log.

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Segundo a Prefeitura de Cariacica , as obras foram iniciadas em janeiro deste ano e estão sendo realizadas na Rodovia Almir Rodrigues Laranja, no bairro Padre Mathias.