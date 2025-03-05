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Expansão

Investimento milionário em condomínio logístico no ES vai gerar 4 mil empregos

Com galpões em Viana, a Log vai desenvolver novo empreendimento em Cariacica, previsto para ser inaugurado em 2026

Publicado em 05 de Março de 2025 às 17:45

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

05 mar 2025 às 17:45
Condomínio logístico será construído em Cariacica
Condomínio logístico será construído em Cariacica Crédito: Divulgação/Log
Em expansão no Espírito Santo, a Log CP está investindo R$ 85 milhões para construir um novo condomínio logístico em Cariacica, na Grande Vitória. Segundo a empresa, o Log Cariacica vai disponibilizar área para atender demandas operacionais de estabelecimentos de diferentes setores e portes.
A previsão, segundo a empresa, é que a inauguração do novo complexo ocorra em 2026. E a perspectiva é que o novo condomínio logístico deva gerar mais de 4 mil empregos na região. A perspectiva é de que a Área Bruta Locável (ABL) seja de mais de 117 mil metros quadrados.
O novo empreendimento soma-se ao Log Viana I e II, que já possuem, respectivamente, 60 mil m² e 68 mil m² de ABL.

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"A criação de um novo empreendimento na área metropolitana da Grande Vitória faz parte da nossa estratégia operacional, em seguir presente nos principais centros comerciais do país. O Estado tem um papel significativo na economia da Região Sudeste e, desta forma, seguiremos expandindo nossas operações no entorno", afirma Marcio Siqueira, diretor executivo de Operações da Log.
Investimento milionário em condomínio logístico no ES vai gerar 4 mil empregos
Segundo a Prefeitura de Cariacica, as obras foram iniciadas em janeiro deste ano e estão sendo realizadas na Rodovia Almir Rodrigues Laranja, no bairro Padre Mathias.
O novo projeto faz parte do plano "Log 2 Milhões", que visa expandir a operação da companhia, com a entrega de mais de 2 milhões de m² de ABL até 2028. Desse total, um terço dos empreendimentos serão destinados à Região Sudeste, onde a Log já opera nos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

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