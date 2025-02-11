A área da antiga fábrica da Braspérola, que foi leiloada em 2023 por R$ 44,2 milhões, já tem destino definido. Situado às margens da BR 262, em Cariacica, espaço vai ser transformado em um shopping a céu aberto, chamado Distrito Braspérola, com 40 mil metros quadrados de área construída. No local, funcionava a empresa que foi referência nacional na produção de linho, mas que teve falência decretada há cerca de 20 anos.
O empreendimento foi apresentado nesta terça-feira (11) para a Prefeitura de Cariacica. Segundo o prefeito Euclério Sampaio, no local serão construídas 50 lojas, incluindo lojas-âncora e satélites e restaurantes, com 1.200 vagas de estacionamento. A previsão é que serão criadas 3 mil vagas de emprego diretos e indiretos. Também no projeto estão previstas áreas de lazer, como um parque com roda gigante e uma área verde. A previsão é inaugurar em 18 meses.
"Quem arrematou é um empresário grande do Estado que está trazendo pessoas de fora para montar o projeto, que não tem parecido aqui no Espírito Santo. Vai ficar numa região estratégica, no caminho de Guarapari, Domingos Martins, Vila Velha e Serra. E será importante também para o desenvolvimento daquela região da cidade", destaca Euclério.
Shopping a céu aberto na área da Braspérola vai abrir 3 mil empregos em Cariacica