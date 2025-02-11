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Shopping a céu aberto na área da Braspérola vai abrir 3 mil empregos em Cariacica

Com 50 lojas e 1.200 vagas de estacionamento, empreendimento será construído no espaço onde ficava antiga fábrica de linho, às margens da BR 262

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 19:23

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

11 fev 2025 às 19:23
Distrito Braspérola, novo shopping a céu aberto que será construído em Cariacica
Distrito Braspérola, novo shopping a céu aberto que será construído em Cariacica Crédito: Divulgação
A área da antiga fábrica da Braspérola, que foi leiloada em 2023 por R$ 44,2 milhões, já tem destino definido. Situado às margens da BR 262, em Cariacica, espaço vai ser transformado em um shopping a céu aberto, chamado Distrito Braspérola, com 40 mil metros quadrados de área construída. No local, funcionava a empresa que foi referência nacional na produção de linho, mas que teve falência decretada há cerca de 20 anos. 
O empreendimento foi apresentado nesta terça-feira (11) para a Prefeitura de Cariacica. Segundo o prefeito Euclério Sampaio, no local serão construídas 50 lojas, incluindo lojas-âncora e satélites e restaurantes, com 1.200 vagas de estacionamento. A previsão é que serão criadas 3 mil vagas de emprego diretos e indiretos. Também no projeto estão previstas áreas de lazer, como um parque com roda gigante e uma área verde. A previsão é inaugurar em 18 meses.

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"Quem arrematou é um empresário grande do Estado que está trazendo pessoas de fora para montar o projeto, que não tem parecido aqui no Espírito Santo. Vai ficar numa região estratégica, no caminho de Guarapari, Domingos Martins, Vila Velha e Serra. E será importante também para o desenvolvimento daquela região da cidade", destaca Euclério.
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