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Investimento de R$ 17 milhões

Grupo argentino vai abrir 1.200 vagas de emprego para atender Jequiti no ES

Andreani Logística vai investir em centro de distribuição em Viana para realizar operações da marca de cosméticos do Grupo Silvio Santos

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 17:33

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

06 fev 2025 às 17:33
Uma das lojas da Jequiti
Loja da Jequiti: marca de cosméticos transferirá sua distribuição para o Espírito Santo Crédito: Divulgação
A transferência das atividades da Jequiti, marca de cosméticos do Grupo Silvio Santos, para o Espírito Santo vai resultar em investimento milionário e mais vagas de emprego nas operações do novo centro de distribuição. Para atender as operações da marca, um grupo argentino também chega ao Estado, com previsão de investir R$ 17 milhões nas instalações e gerar 1.200 empregos diretos e indiretos.  
O novo centro de distribuição e armazenagem destinado à Jequiti vai ficar em Viana e será operado pela Andreani Logística, operadora de bandeira argentina especializada em soluções para o mercado farmacêutico que tem matriz em Embu das Artes (SP) e filiais nas cidades de Goiânia (GO) e Rio de Janeiro (RJ). 
Parte do investimento para viabilizar a nova instalação será destinada à implementação de tecnologias e soluções de automação, de acordo com a empresa. 

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O início das operações está previsto para o primeiro semestre de 2025, em uma área de 10,5 mil m², com ambiente climatizado e seco. A capacidade incluirá mais de 15 mil posições paletes e um estacionamento para 200 carretas. A base capixaba deverá gerar aproximadamente 1.200 empregos diretos e indiretos.
Grupo argentino vai abrir 1.200 vagas de emprego para atender Jequiti no ES
De acordo com informações da Andreani, o empreendimento está estrategicamente localizado no "pulmão logístico" capixaba, próximo aos complexos portuários e aduaneiros, com vias projetadas para o tráfego pesado, oferecendo segurança na movimentação de cargas.
Para a Jequiti, a mudança da operação logística para o Espírito Santo visa à promoção de uma melhor distribuição dos produtos para atender com mais eficiência consumidores e consultores de vendas em todo o Brasil.
A Andreani será responsável por toda a cadeia logística, abrangendo desde a armazenagem, o transporte e a distribuição final dos produtos.
"Estamos entusiasmados com essa parceria e atuaremos de forma estratégica em todos os processos logísticos da Jequiti, utilizando nossa expertise para fortalecer a marca em todos os canais"
Fernando Correa - Diretor geral da Andreani

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