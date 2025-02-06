Grupo argentino vai abrir 1.200 vagas de emprego para atender Jequiti no ES

Loja da Jequiti: marca de cosméticos transferirá sua distribuição para o Espírito Santo Crédito: Divulgação

A transferência das atividades da Jequiti, marca de cosméticos do Grupo Silvio Santos, para o Espírito Santo vai resultar em investimento milionário e mais vagas de emprego nas operações do novo centro de distribuição. Para atender as operações da marca, um grupo argentino também chega ao Estado, com previsão de investir R$ 17 milhões nas instalações e gerar 1.200 empregos diretos e indiretos.

O novo centro de distribuição e armazenagem destinado à Jequiti vai ficar em Viana e será operado pela Andreani Logística, operadora de bandeira argentina especializada em soluções para o mercado farmacêutico que tem matriz em Embu das Artes (SP) e filiais nas cidades de Goiânia (GO) e Rio de Janeiro (RJ).

Parte do investimento para viabilizar a nova instalação será destinada à implementação de tecnologias e soluções de automação, de acordo com a empresa.

O início das operações está previsto para o primeiro semestre de 2025, em uma área de 10,5 mil m², com ambiente climatizado e seco. A capacidade incluirá mais de 15 mil posições paletes e um estacionamento para 200 carretas. A base capixaba deverá gerar aproximadamente 1.200 empregos diretos e indiretos.

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De acordo com informações da Andreani, o empreendimento está estrategicamente localizado no "pulmão logístico" capixaba, próximo aos complexos portuários e aduaneiros, com vias projetadas para o tráfego pesado, oferecendo segurança na movimentação de cargas.



Para a Jequiti, a mudança da operação logística para o Espírito Santo visa à promoção de uma melhor distribuição dos produtos para atender com mais eficiência consumidores e consultores de vendas em todo o Brasil.

A Andreani será responsável por toda a cadeia logística, abrangendo desde a armazenagem, o transporte e a distribuição final dos produtos.