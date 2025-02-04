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Renovação

Estrada de Ferro Vitória a Minas passa a ter novo trem de passageiros

Nesta semana, novos vagões passam a circular no trajeto regular da ferrovia em revezamento com a frota atual; mais horários serão incluídos a partir de 2026

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 18:14

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

04 fev 2025 às 18:14
Novo carro de passageiros da Vale
Os novos vagões, conhecidos como carros de passageiros, foram projetados, segundo a Vale, para elevar os padrões de segurança e conforto Crédito: Divulgação/Vale
A nova frota do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), que liga Cariacica a Belo Horizonte, vai começar a circular a partir desta semana, em operação assistida. Com os novos carros de passageiros, as viagens também serão ampliadas a partir de 2026, com novos horários de viagens nos meses de alta temporada. 
Com 34 novos vagões, a frota começa a circular em fase de testes no trajeto regular, de forma intercalada com a frota atual.
Os equipamentos começaram a ser testados em agosto do ano passado e fazem parte da atualização da frota dentro do processo de renovação antecipada da ferrovia, com concessão até 2057.
Segundo informou a Vale, essa etapa permitirá avaliar a performance operacional desses vagões durante o atendimento aos usuários para aprimorar ainda mais a experiência de viagem.
Estrada de Ferro Vitória a Minas passa a ter novo trem de passageiros

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A respeito dos novos horários, a prorrogação antecipada assinada em 2020 previa operação com duas viagens diárias nos meses de alta temporada. Segundo a Vale, estudos estão em andamento para definir o formato dessa operação, incluindo horários e pontos de parada.
De acordo com João Falcão, diretor da Estrada de Ferro Vitória a Minas, a nova frota marca um importante avanço na operação ferroviária da Vale, com tecnologia voltada para o bem-estar de quem utiliza o serviço.
"Os novos carros mantêm os recursos de conforto e segurança. Os testes sem passageiros começaram no último ano e, agora, faremos essas viagens para concluir a entrega do novo trem com escuta à sociedade"
João Falcão - Diretor da Estrada de Ferro Vitória a Minas
A nova composição inclui classes executiva e econômica, serviço de alimentação, além de acessibilidade com elevador e espaços dedicados a pessoas com mobilidade reduzida. Os novos vagões, conhecidos como carros de passageiros, foram projetados para elevar os padrões de segurança e conforto.

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