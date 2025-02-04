Os novos vagões, conhecidos como carros de passageiros, foram projetados, segundo a Vale, para elevar os padrões de segurança e conforto Crédito: Divulgação/Vale

A nova frota do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) , que liga Cariacica a Belo Horizonte, vai começar a circular a partir desta semana, em operação assistida. Com os novos carros de passageiros, as viagens também serão ampliadas a partir de 2026, com novos horários de viagens nos meses de alta temporada.

Com 34 novos vagões, a frota começa a circular em fase de testes no trajeto regular, de forma intercalada com a frota atual.



Segundo informou a Vale, essa etapa permitirá avaliar a performance operacional desses vagões durante o atendimento aos usuários para aprimorar ainda mais a experiência de viagem.

Your browser does not support the audio element. Estrada de Ferro Vitória a Minas passa a ter novo trem de passageiros

A respeito dos novos horários, a prorrogação antecipada assinada em 2020 previa operação com duas viagens diárias nos meses de alta temporada. Segundo a Vale, estudos estão em andamento para definir o formato dessa operação, incluindo horários e pontos de parada.

De acordo com João Falcão, diretor da Estrada de Ferro Vitória a Minas, a nova frota marca um importante avanço na operação ferroviária da Vale, com tecnologia voltada para o bem-estar de quem utiliza o serviço.

"Os novos carros mantêm os recursos de conforto e segurança. Os testes sem passageiros começaram no último ano e, agora, faremos essas viagens para concluir a entrega do novo trem com escuta à sociedade" João Falcão - Diretor da Estrada de Ferro Vitória a Minas