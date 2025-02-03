Marcelo Saintive apresenta resultados do Bandes em 2024 Crédito: Leticia Orlandi

Com resultado considerado recorde, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) acumulou lucro de R$ 99,3 milhões ao longo de 2024. Outro destaque da instituição capixaba no ano passado foi o também recorde de liberação de crédito para projetos de investimento em todo o Estado, chegando a R$ 501 milhões liberados.

O lucro do banco chegou próximo aos R$ 100 milhões impulsionado por antecipação de crédito tributário, que resultou em R$ 40 milhões extras aos cofres do banco, uma receita considerada extraordinária. O imposto antecipado, por exemplo, foi o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Mesmo assim, a perspectiva para 2025 é permanecer com capital elevado.

Os números alcançados em 2024 resultaram na diversificação da carteira de crédito do banco, com projetos atendidos em 46 municípios capixabas pelos financiamentos do Bandes, contra 34 no ano anterior.

Foram liberados mais de meio bilhão de reais, sendo R$ 355 milhões em operações de crédito e outros R$ 156 milhões em emissão de debêntures pelo programa Funses ESG, estes direcionados em empreendimentos compromissados com o desenvolvimento sustentável, pautados na conduta fundamentada em aspectos ambientais, sociais e de governança das empresas.

Your browser does not support the audio element. Bandes fecha 2024 com recorde de lucro impulsionado por R$ 40 milhões extras

Para 2025, a meta do Bandes é chegar com crédito aos 78 municípios capixabas, segundo o diretor-presidente Marcelo Santive. Para isso, o banco está fazendo parceria com Findes Sebrae para chegar com autorização de créditos nas cidades onde o banco de desenvolvimento ainda não está.

Outro destaque do banco, segundo Santive, é o crescimento dos créditos direcionados para investimentos, que representaram 70% das operações de crédito no ano passado, frente a movimentações para capital de giro.

"O banco fechou o ano com R$ 520 milhões de patrimônio líquido, o que permite financiar mais crédito ao longo dos anos", destacou Saintive.

As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (3), no Palácio Anchieta, em Vitória, em coletiva de imprensa com o governador Renato Casagrande ; do vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço ; e de diretores do banco capixaba.

Outra característica dos resultados de 2024 foi a desconcentração da carteira de crédito para maior diversificação setorial, a partir de uma mudança de perfil de estratégia do banco. A maior parte dos recursos foi direcionada para a indústria (42%), seguida dos serviços (31%), agropecuária (14%) e comércio (11%), cenário bem diferente de 2022, quando a agropecuária era responsável por 47% da carteira, seguido dos serviços (25%), indústria (16%) e comércio (7%).

Marcelo Saintive destacou ainda que, das liberações de crédito, um terço foi destinado para empresas lideradas por mulheres. Os recursos representaram ainda a manutenção e geração de 13,5 mil empregos. Já o tíquete médio de investimento em 2024 foi de R$ 3,5 milhões, enquanto R$ 2,3 milhões foi o valor de 2023.

“A cada ano, temos tido melhores resultados. Quando recebemos o Bandes em 2019, o banco estava sem rumo e agora temos quase R$ 100 milhões de lucro líquido. Outro caminho para o banco foi financiar a inovação, que é uma das diretrizes do nosso governo. Para nós, só vale a pena ter um banco público se ele tiver resultados e que faça a diferença na vida das pessoas. É o maior lucro da história e esperamos que em 2025 seja ainda melhor”, afirmou Casagrande.

A atuação de destaque registrou recordes de desembolsos para o fomento da Inovação. Foram destinados R$ 335 milhões, recursos provenientes das linhas da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e de fundos de fomento e de investimentos e participações. Em destaque, R$ R$ 66,3 milhões direcionados para startups por meio do Funses1 - Fundo de Investimentos em Participações (FIP), criado com recursos do Fundo Soberano do Governo do Espírito Santo.

Mais dinheiro para o turismo

Dentro das linhas de financiamento do Bandes, o fundo voltado para o turismo vai ganhar mais destaque em 2025, segundo o vice-governador Ricardo Ferraço. Em 2022, a operação foi em torno dos R$ 9 milhões; no ano passado, chegou em R$ 13 milhões. "Para esse ano vamos destinar R$ 72 milhões para estruturar o turismo, que é uma das apostas do Estado com a reforma tributária", afirmou Ferraço.