Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caged

ES fecha 2024 com criação de 35 mil vagas de emprego formais

Setores que mais geraram oportunidades para os capixabas foram serviços e comércio
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 jan 2025 às 11:00

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 11:00

Carteira de trabalho digital
Em todo o país, foram gerados mais de 1,6 milhão postos de trabalho em 2024 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Espírito Santo apresentou saldo positivo de 35.056 postos de trabalho com carteira assinada em 2024. O resultado veio de 531.986 admissões e 526.930 desligamentos de janeiro a dezembro. O Estado contabiliza um total de 909.384 trabalhadores ativos com carteira assinada.
O saldo é levemente superior ao registrado no ano anterior, quando o Estado gerou 34.429 postos formais – aumento de 1,8% –, mas menor do que em 2022, que fechou com a criação de 44.495 vagas – queda de 23%. 
Serviços e comércio lideraram as contratações com 18.440 e 7.548 postos, respectivamente. Na indústria, foram gerados 6.572 contratações e, na construção civil, 2.963. Dos cinco setores pesquisados, apenas o agronegócio teve desempenho negativo (-469).
Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta quinta-feira (30).
Apesar do saldo positivo durante o ano, o Estado registrou saldo negativo de empregos com carteira assinada no mês de dezembro. Foram menos 7.090 oportunidades a menos do que foi registrado em novembro, resultado de 34.766 admissões e 41.856 desligamentos.
O saldo foi registrado em quase todos os setores. Serviços e construção civil fecharam 3.688 e 1.737 empregos com carteira assinada, respectivamente. Também houve mais desligamentos na indústria (-1.525) e agropecuária (-239). Apenas o comércio ficou com saldo positivo, com 99 novos postos.
Em todo o país, foram gerados mais de 1,6 milhão postos de trabalho em 2024 contra 1,4 milhão registrado em 2023, uma alta de 16,5%. O saldo de dezembro apresentou uma redução de 535.547 empregos, variação relativa de -1,12%.
De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos, sendo os maiores saldos no setor de serviços com geração de 929.002 postos (4,20%) e comércio, que gerou 336.110 postos (+3,28%).
Ainda conforme a pasta, o saldo positivo foi registrado em todas as 27 Unidades Federativas, com destaque para São Paulo (+459.371); Rio de Janeiro (+145.240) e Minas Gerais (+139.503).

Veja Também

Primeira loja de atacarejo francês no ES abre 150 vagas de emprego

Empresa na Serra anuncia novas oportunidades de emprego

Emprego: 4.341vagas disponíveis no ES; confira as oportunidades

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) Empregos Ministério do Trabalho E Previdência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados