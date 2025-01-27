Emprego: 4.341vagas disponíveis no ES; confira as oportunidades

Oportunidade para padeiro nas agências do Sine Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.341 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (27). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 220. Há oportunidades para agente funerário, alinhador de pneus, analista de contas a pagar, assistente de cobrança, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, chapista de lanchonete, pedreiro, entre outras chances. 220. Há oportunidades para agente funerário, alinhador de pneus, analista de contas a pagar, assistente de cobrança, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, chapista de lanchonete, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 852. Há oportunidades para motorista de caminhão, bombeiro hidráulico, eletricista, vendedor, ajudante de cozinha, pedreiro, auxiliar de obras, assistente de logística, entre outros postos. 852. Há oportunidades para motorista de caminhão, bombeiro hidráulico, eletricista, vendedor, ajudante de cozinha, pedreiro, auxiliar de obras, assistente de logística, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.216. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, ajudante de motorista, atendente de farmácia balconista, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, balconista, entre outras chances. 1.216. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, ajudante de motorista, atendente de farmácia balconista, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, balconista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 383. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente de lojas, atendente de telemarketing, auxiliar de inventário, auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico, orientador de tráfego para estacionamento, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 383. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente de lojas, atendente de telemarketing, auxiliar de inventário, auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico, orientador de tráfego para estacionamento, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 497. Há oportunidades para abastecedor de produção, ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, armador de ferros, atendente de padaria, auxiliar de logística, balconista de açougue, carpinteiro, entre outras chances. 497. Há oportunidades para abastecedor de produção, ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, armador de ferros, atendente de padaria, auxiliar de logística, balconista de açougue, carpinteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 105. Há oportunidades para balconista de lanchonete, auxiliar de serviços gerais, orientador educacional, ajudante de cozinha, atendente, soldador, eletricista, motorista, entre outras chances. 105. Há oportunidades para balconista de lanchonete, auxiliar de serviços gerais, orientador educacional, ajudante de cozinha, atendente, soldador, eletricista, motorista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 101. Há oportunidades para ajudante de obras, agente de pátio, armador de ferros, auxiliar administrativo, carpinteiro, encarregado de obras, oficial carpinteiro, pedreiro, técnico de saúde bucal, entre outros postos. 101. Há oportunidades para ajudante de obras, agente de pátio, armador de ferros, auxiliar administrativo, carpinteiro, encarregado de obras, oficial carpinteiro, pedreiro, técnico de saúde bucal, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 69 Há oportunidades para ajudante de padeiro, auxiliar de cozinha, caldeireiro de manutenção, garçom, operador de caixa, repositor de mercadorias, auxiliar de linha de produção, entre outras chances. 69 Há oportunidades para ajudante de padeiro, auxiliar de cozinha, caldeireiro de manutenção, garçom, operador de caixa, repositor de mercadorias, auxiliar de linha de produção, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 302. Há oportunidades para ajudante de motorista, assistente técnico de preservação, analista de engenharia de projeto naval, atendente de padaria, carpinteiro, encarregado de montagem de andaime, operador de ponte rolante, entre outras chances. 302. Há oportunidades para ajudante de motorista, assistente técnico de preservação, analista de engenharia de projeto naval, atendente de padaria, carpinteiro, encarregado de montagem de andaime, operador de ponte rolante, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 204. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de linha de produção, eletricista, encarregado de obras, motorista de ônibus, operador de loja, padeiro, pedreiro, auxiliar administrativo, entre outras chances. 204. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de linha de produção, eletricista, encarregado de obras, motorista de ônibus, operador de loja, padeiro, pedreiro, auxiliar administrativo, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 262. Há oportunidades para atendente de padaria, ajudante de obra, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, caldeireiro especializado, frentista, motoboy, mecânico de equipamentos industriais, operador de produção, entre outras chances. 262. Há oportunidades para atendente de padaria, ajudante de obra, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, caldeireiro especializado, frentista, motoboy, mecânico de equipamentos industriais, operador de produção, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 67. Há oportunidades para atendente de balcão, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, instalador de telecomunicações, servente de pedreiro, recepcionista de hotel, entre outras chances. 67. Há oportunidades para atendente de balcão, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, instalador de telecomunicações, servente de pedreiro, recepcionista de hotel, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.