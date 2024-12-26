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Grande Vitória e interior

ES Gás anuncia novas oportunidades de emprego

Postos de trabalho são para cargos como gasistas, inspetores de rede de gás, leiturista de gás, entre outras funções. Interessados podem fazer o cadastro até 18 de fevereiro

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 11:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 dez 2024 às 11:13
Oportunidade de trabalho na ES Gás
Oportunidade de trabalho na ES Gás Crédito: Pix Fotografia
A ES Gás, empresa de distribuição de gás do Grupo Energisa, está com novas vagas de emprego abertas no Espírito Santo. São 31 postos de trabalho para diversos cargos, disponíveis na Grande Vitória, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.
As oportunidades são para cargos como gasistas, inspetores de rede de gás, leiturista de gás, entre outras funções.
Os interessados podem fazer o cadastro até o dia 28 de fevereiro, na página de carreiras da Energisa.  Para encontrar os postos, basta fazer o filtro por Estado.
A orientação da empresa é que os candidatos precisam preencher todas as informações requeridas para as respectivas vagas. O processo seletivo é feito exclusivamente pela plataforma.
ES Gás anuncia novas oportunidades de emprego
Além do salário, a ES Gás oferece diversos benefícios, como plano de saúde e odontológico para o colaborador e sua família, seguro de vida, previdência privada, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e/ou refeição, programas de qualidade de vida e parceria com o Gympass, que dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil.  
Desde que passou a fazer parte do Grupo Energisa, em junho de 2023, a ES Gás já contratou mais de 60 profissionais. De acordo com a companhia, a expectativa para 2025 é continuar crescendo, com o objetivo de ampliar a distribuição de gás natural e oferecer alternativas energéticas e maior competitividade para todos os consumidores.
A empresa informou que ao todo, 55 novas vagas já estão em processo de contratação, que somadas às 31 oportunidades abertas e aos profissionais atuais, permitirão que a companhia chegue ao marco de 170 colaboradores ainda no primeiro semestre do próximo ano.
A ES Gás é a concessionária responsável pela distribuição do gás natural canalizado no Espírito Santo, regulada pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado (Arsp). A empresa atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, climatização, cogeração e termoelétrico, atendendo mais de 82 mil clientes.
Recentemente, a ES Gás passou por um processo de privatização e, atualmente, integra o portfólio do Grupo Energisa.

Confira as oportunidades

  • Assistente técnico de análise Qualidade gás (Vitória)
  • Gasista de manutenção e instrumentação (Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus)
  • Gasista serviços especiais (Vitória)
  • Gasista emergência e assistência técnica (Vitória)
  • Inspetor de redes de gás (Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim)
  • Leiturista (Vitória)
  • Operador de centro de controle operacional gás (Vitória)

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