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Até 2027

Obras no Porto Central vão abrir mais de 1.680 vagas de emprego

Para a primeira fase das obras, que começam nesta quarta-feira (04), há oportunidades para engenheiros, operador de máquinas, soldador, técnico em TI, entre outros profissionais

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 16:28

Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

02 dez 2024 às 16:28
Apenas no Porto Central, por exemplo, são R$ 6 bilhões previstos, sendo R$ 2,5 bi na fase inicial.
O Porto Central, em Presidente Kennedy, vai começar a primeira fase das obras nesta quarta-feira (04) Crédito: Divulgação
Mais de 1.680 vagas de emprego, diretas e indiretas, vão ser criadas durante a primeira fase das obras de Porto Central, em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo, que começa nesta quarta-feira (04). Segundo a direção do complexo portuário, 70% das oportunidades serão destinadas prioritariamente aos trabalhadores locais.
Anunciada nesta segunda-feira (02), em entrevista coletiva, a conclusão da primeira etapa de obras está prevista para 2027, com o início das operações programado para dezembro do mesmo ano. No pico das intervenções, deverão contratados até 1.295 trabalhadores diretos, em todos os níveis de escolaridade.

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As oportunidades são para engenheiros, operador de máquinas, soldadores, mecânicos, técnicos ambientais, carpinteiros, eletricistas, técnicos de segurança do trabalho, amarradores, bombeiros, técnicos em tecnologia da informação (TI), biólogos, assistente administrativo, entre outros profissionais.
Diretor do Porto Central, Angelo Santos afirmou que os interessados já podem se cadastrar no banco de talentos pelo site da empresa, mas orientou que os trabalhadores locais aguardem o início dos processos seletivos.
Obras no Porto Central vão abrir mais de 1.680 vagas de emprego
“As pessoas podem acessar o nosso site para poder participar dos nossos processos seletivos. Entretanto, aconselhamos que as pessoas da região não se mobilizem ainda, pois teremos programas específicos para contratar os trabalhadores locais. Nossa meta é de que 70% das contratações seja de mão de obra local”, ressaltou.
O investimento total no complexo será de R$ 16 bilhões e as obras serão realizadas em fases. Considerando todas as etapas até a finalização do complexo portuário, prevista para 2040, serão geradas cerca de 4.200 vagas diretas, conforme a direção do Porto Central.

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