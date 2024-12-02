Obras no Porto Central vão abrir mais de 1.680 vagas de emprego

O Porto Central, em Presidente Kennedy, vai começar a primeira fase das obras nesta quarta-feira (04) Crédito: Divulgação

Mais de 1.680 vagas de emprego, diretas e indiretas, vão ser criadas durante a primeira fase das obras de Porto Central , em Presidente Kennedy , no Litoral Sul do Espírito Santo, que começa nesta quarta-feira (04). Segundo a direção do complexo portuário, 70% das oportunidades serão destinadas prioritariamente aos trabalhadores locais.

Anunciada nesta segunda-feira (02), em entrevista coletiva , a conclusão da primeira etapa de obras está prevista para 2027, com o início das operações programado para dezembro do mesmo ano. No pico das intervenções, deverão contratados até 1.295 trabalhadores diretos, em todos os níveis de escolaridade.

As oportunidades são para engenheiros, operador de máquinas, soldadores, mecânicos, técnicos ambientais, carpinteiros, eletricistas, técnicos de segurança do trabalho, amarradores, bombeiros, técnicos em tecnologia da informação (TI), biólogos, assistente administrativo, entre outros profissionais.

Diretor do Porto Central, Angelo Santos afirmou que os interessados já podem se cadastrar no banco de talentos pelo site da empresa , mas orientou que os trabalhadores locais aguardem o início dos processos seletivos.

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“As pessoas podem acessar o nosso site para poder participar dos nossos processos seletivos. Entretanto, aconselhamos que as pessoas da região não se mobilizem ainda, pois teremos programas específicos para contratar os trabalhadores locais. Nossa meta é de que 70% das contratações seja de mão de obra local”, ressaltou.