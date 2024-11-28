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Junta Comercial

Ranking vai mostrar cidades do ES com melhores ambientes de negócios

A ferramenta lançada pela Junta Comercial vai mostrar em detalhes os principais indicadores do registro e legalização de empresas no Estado

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 16:15

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

28 nov 2024 às 16:15
Reunião, negócios, reunião de negócios
Ambientes de negócios dos municípios serão avaliados em ranking Crédito: Shutterstock
Uma ferramenta prevista para começar a funcionar em 2025 vai mostrar em um ranking as cidades do Espírito Santo que possuem os melhores ambientes de negócios do Estado. O serviço foi lançado nesta quinta-feira (28) pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees), durante o Congresso Nacional das Juntas Comerciais.
O Ranking dos Municípios vai mostrar as cidades com os melhores indicadores relacionados ao processo de registro e legalização de empresas num ambiente criado dentro do Portal Simplifica-ES.
Serão mostrados, em tempo real, por meio de painéis de Business Intelligence (BI), o tempo médio de liberação de documentos como consulta prévia; inscrição municipal; alvará de localização e sanitário; licenças prévia, simplificada, de operação e de implementação; além de dispensa ambiental.

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As consultas poderão ser realizadas por ano, mês, região ou indicador. Os municípios com os melhores indicadores vão figurar no ranking por meio de gráfico e um mapa de calor, que dará o cenário estadual da situação geral do ambiente de negócios capixaba. 
Ranking vai mostrar cidades do ES com melhores ambientes de negócios
Além dos números absolutos, os dados também serão apresentados em índices percentuais acompanhados de metas de atendimento.
"Por meio dessa nova ferramenta, completa e acessível, será possível checar o desempenho de cada município nos procedimentos que são essenciais para a abertura de empresas. Dessa forma, poderemos visualizar onde podemos avançar na desburocratização e fazer avançar ainda mais o ambiente de negócios capixaba"
Paulo Menegueli - Diretor-geral da Jucees

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