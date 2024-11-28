Ranking vai mostrar cidades do ES com melhores ambientes de negócios

Ambientes de negócios dos municípios serão avaliados em ranking Crédito: Shutterstock

Uma ferramenta prevista para começar a funcionar em 2025 vai mostrar em um ranking as cidades do Espírito Santo que possuem os melhores ambientes de negócios do Estado. O serviço foi lançado nesta quinta-feira (28) pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees), durante o Congresso Nacional das Juntas Comerciais.

O Ranking dos Municípios vai mostrar as cidades com os melhores indicadores relacionados ao processo de registro e legalização de empresas num ambiente criado dentro do Portal Simplifica-ES.

Serão mostrados, em tempo real, por meio de painéis de Business Intelligence (BI), o tempo médio de liberação de documentos como consulta prévia; inscrição municipal; alvará de localização e sanitário; licenças prévia, simplificada, de operação e de implementação; além de dispensa ambiental.

As consultas poderão ser realizadas por ano, mês, região ou indicador. Os municípios com os melhores indicadores vão figurar no ranking por meio de gráfico e um mapa de calor, que dará o cenário estadual da situação geral do ambiente de negócios capixaba.

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Além dos números absolutos, os dados também serão apresentados em índices percentuais acompanhados de metas de atendimento.