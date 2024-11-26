BR 101: confira como fica o cronograma de obras após novo contrato

Duplicação da BR-101/ES/BA (Trecho Viana a Guarapari) Crédito: Vitor Jubini

A assinatura dos novos termos está prevista para a metade de 2025, depois da realização de audiências públicas e também de um leilão na Bolsa De Valores de São Paulo, a B3, o que está agendado para entre abril e maio.

No cronograma apresentado pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) em audiência pública realizada em Vitória nesta terça-feira (26), nos três primeiros anos deverão ser duplicados 84 quilômetros e outros 12 km de contornos.

Até agora, foram duplicados ou estão em execução 117 quilômetros. A extensão total do contrato é de 478,79 km. Em geral, estão previstos R$ 7 bilhões em investimentos para duplicação e outros R$ 3,3 bilhões em ações operacionais.

No trecho norte, entre Linhares e a divisa do Espírito Santo com a Bahia, entre os km 122/ES e 939,3/BA, não estão previstas duplicações, principalmente devido à falta de licenciamento ambiental no trecho da Reserva de Sooretama. Nesse trecho serão feitos 41 km de terceiras Faixas. Essas obras estão previstas para serem feitas entre o sexto e oitavo anos de contrato.

Os contornos de Fundão e Ibiraçu estão previstos para serem feitos entre o segundo e quarto anos de concessão. Já Linhares, que tem 35 km de contorno, será feito a partir de gatilho contratual, sendo previstos para o final dos 10 anos de investimentos em duplicação.

O superintendente de concessão de Infraestrutura da ANTT, Marcelo Fonseca, detalhou que após os primeiros três anos de contato, o acompanhamento do cumprimento das metas passa a ser anual. E se a empresa não cumprir entre 80% a 100% das metas também não consegue subir tarifas, por exemplo.