Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Audiência pública

BR 101: confira como fica o cronograma de obras após novo contrato

ANTT apresentou prazos previstos com a repactuação do contrato para duplicação da BR 101 no Espírito Santo

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 20:40

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

26 nov 2024 às 20:40
Duplicação da BR-101/ES/BA (Trecho Viana a Guarapari) e entrega dos viadutos de Amarelos (321) e Guarapari (335)
Duplicação da BR-101/ES/BA (Trecho Viana a Guarapari) Crédito: Vitor Jubini
novo contrato de duplicação da BR 101, a partir da repactuação acordada com o Tribunal de Contas da União (TCU), prevê um volume maior de obras de duplicação nos primeiros três anos.
A assinatura dos novos termos está prevista para a metade de 2025, depois da realização de audiências públicas e também de um leilão na Bolsa De Valores de São Paulo, a B3, o que está agendado para entre abril e maio.
No cronograma apresentado pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) em audiência pública realizada em Vitória nesta terça-feira (26), nos três primeiros anos deverão ser duplicados 84 quilômetros e outros 12 km de contornos.
Até agora, foram duplicados ou estão em execução 117 quilômetros. A extensão total do contrato é de 478,79 km. Em geral, estão previstos R$ 7 bilhões em investimentos para duplicação e outros R$ 3,3 bilhões em ações operacionais.
No trecho norte, entre Linhares e a divisa do Espírito Santo com a Bahia, entre os km 122/ES e 939,3/BA, não estão previstas duplicações, principalmente devido à falta de licenciamento ambiental no trecho da Reserva de Sooretama. Nesse trecho serão feitos 41 km de terceiras Faixas. Essas obras estão previstas para serem feitas entre o sexto e oitavo anos de contrato. 
Os contornos de Fundão e Ibiraçu estão previstos para serem feitos entre o segundo e quarto anos de concessão. Já Linhares, que tem 35 km de contorno, será feito a partir de gatilho contratual, sendo previstos para o final dos 10 anos de investimentos em duplicação.
E dentro do contrato, estão previstas penalidades mais rigorosas em caso de descumprimento do que está previsto no documento. O novo contrato prevê que as tarifas do pedágio só vão subir caso a Eco101 cumpra e entregue no mínimo 90% das obras de duplicação previstas no período.
O superintendente de concessão de Infraestrutura da ANTT, Marcelo Fonseca, detalhou que após os primeiros três anos de contato, o acompanhamento do cumprimento das metas passa a ser anual. E se a empresa não cumprir entre 80% a 100% das metas também não consegue subir tarifas, por exemplo.
Confira abaixo o cronograma de obras:

LEIA MAIS

BR 101: motos serão isentas de pedágio e usuários frequentes terão desconto

BR 101: novo contrato prevê aumento de tarifa só se empresa cumprir cronograma de obras

PF faz operação no ES contra grupo chinês suspeito de movimentar R$ 6 bilhões

Cafés arábica e conilon do ES ficam em primeiro lugar em prêmio nacional

13º salário: o que conta no cálculo e como saber se está correto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 espírito santo eco 101 Duplicação ANTT Tribunal de Contas da União (TCU)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados