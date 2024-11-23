Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fique atento

13° salário: o que conta no cálculo e como saber se está correto

Parcelas de natureza salarial, como horas extras, adicionais (noturno, de insalubridade e de periculosidade) e comissões entram na conta

Publicado em 23 de Novembro de 2024 às 08:20

Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

23 nov 2024 às 08:20
A empresa deve adicionar valores como horas extras, adicional noturno, insalubridade e periculosidade no cálculo do 13° salário.
Cálculo do 13º se dá pela divisão do salário bruto por 12 e a multiplicação do resultado pelo número de meses trabalhados Crédito: Divulgação
Muitos trabalhadores ainda têm dúvidas sobre como é feito o cálculo do 13° salário. E, considerando que o pagamento é bastante esperado para aliviar as despesas de fim e início de ano, é importante conferir se o benefício foi calculado corretamente para evitar dores de cabeça.
Segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST), o cálculo do décimo terceiro se dá pela divisão do salário bruto por doze e a multiplicação do resultado pelo número de meses trabalhados. Outras parcelas de natureza salarial, como horas extras, adicionais (noturno, de insalubridade e de periculosidade) e comissões também entram nessa conta. 

Cálculo do décimo terceiro

Por exemplo, o funcionário que recebe um salário mínimo, ou seja, R$ 1.412, e tenha trabalhado durante seis meses no ano, deverá dividir o valor por doze e em seguida multiplicar o resultado por seis para saber o valor bruto do benefício a ser recebido. Confira o cálculo:
Cálculo 13° salário.
Saiba como calcular o seu 13º salário Crédito: Arte: Eduarda Lisboa
Assim, a primeira parcela do décimo terceiro será de R$ 352,98 (metade de R$ 705,96). Já a segunda será a outra metade descontados os valores do INSS e do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Já aqueles que receberam outros valores, como horas extras e adicionais, também precisam adicionar à conta. As horas extras são consideradas até o mês de outubro, já que o mês seguinte, novembro, é o mesmo de pagamento da primeira parcela.
Seguindo o exemplo do trabalhador que recebe um salário mínimo, suponhamos que o funcionário recebeu de hora extra R$ 1.188 no acumulado dos seis meses trabalhados. Dessa forma, é preciso fazer uma média dos valores adicionais recebidos e somar ao salário bruto para realizar o cálculo do décimo terceiro. Confira como é feito o cálculo:
Cálculo 13° salário.
Cálculo 13° salário. Crédito: Arte: Eduarda Lisboa
Sendo assim, com o novo valor adicionado, a primeira parcela do décimo terceiro será de R$ 402,48 (metade de R$ 804,96). Já a segunda será a outra metade descontada os valores do INSS e do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). O mesmo cálculo deve ser utilizado em caso de outros valores como adicional noturno, insalubridade, periculosidade e comissões.
Todos os valores adicionais ao salário podem ser consultados no contracheque do funcionário, porém, segundo o conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), Vaner Corrêa, é dever da empresa também fornecer essas informações.

Veja Também

Como calcular o 13° salário? Essa e outras perguntas sobre o pagamento

Vídeo: confira dicas para aplicar bem seu décimo terceiro salário

Décimo terceiro salário: dicas para blindar o dinheiro extra

“O trabalhador consegue as informações dos valores adicionais ao salário no setor de pessoal e de contabilidade da empresa. A empresa deve fornecer a ficha financeira. Entretanto, é recomendável guardar os contracheques, de maneira física ou digital”, recomendou o economista.
Caso a empresa não considere o cálculo das rendas variáveis, levando em conta apenas o salário bruto, fica caracterizada quebra de direitos do trabalhador.
“Nesse caso, o trabalhador precisa ficar em alerta. Se for sindicalizado, procure o jurídico do sindicato, e se não, contrate um advogado ou vá à Delegacia Regional do Trabalho e denuncie”, orientou Corrêa.
O 13° salário deve ser pago pelo empregador em até duas vezes. O prazo para o pagamento da primeira parcela, ou cota única, é até o próximo dia 30 de novembro; e a segunda até 20 de dezembro. Tem direito a receber o benefício empregados com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores.

Veja Também

Fim da jornada 6x1: empresários do ES temem inflação e falta de mão de obra

ES vai usar R$ 500 milhões em dinheiro do petróleo para transição energética

BR 262 no ES entra em projeto do governo de concessão 'enxuta'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
A WN7 é o primeiro modelo elétrico de grande porte da Honda.
Moto elétrica da Honda é premiada como melhor design de produto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados