ES vai usar R$ 500 milhões em dinheiro do petróleo para transição energética

Governador Renato Casagrande na COP29, no Azerbaijão. Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES

O governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB), anunciou que o governo capixaba vai destinar R$ 500 milhões para financiar projetos de transição energética e descarbonização no Estado. O anúncio foi feito nesta quinta (14), último dia da Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP29), que ocorre em Baku, no Azerbaijão. Ao todo, o valor destinado pode chegar a R$ 1 bilhão.

A quantia disponibilizada pelo governo estadual é proveniente do Fundo Soberano , que utiliza recursos dos royalties de petróleo para financiar empresas com boas práticas em governança socioambiental e investir em inovação. O Espírito Santo é o único Estado com um fundo voltado para a área.

Além do valor do fundo, a operação pode dobrar o montante disponível a partir de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com a destinação de mais R$ 500 milhões à indústria e infraestrutura sustentável. Isso se deve à parceria firmada entre ambas as partes por meio do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes)

"Agora vamos aplicar recursos na transição energética. Vamos buscar parcerias como essa com o BNDES e outras para que a gente tenha um Fundo Clima Capixaba para financiar os empreendedores, para que eles possam melhorar a sua eficiência energética, reduzindo assim as emissões de carbono no Espírito Santo" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo, durante o evento “Diálogo Empresarial para uma Economia de Baixo Carbono”, realizado pela Conferência Nacional das Indústrias (CNI) na COP29

A iniciativa está ancorada no Plano de Descarbonização do Espírito Santo de 2023 e tem como objetivo proporcionar uma redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) no Estado a partir da diversificação e fortalecimento de setores estratégicos. Um dos pontos positivos é a atração de investidores que estimulam uma economia mais sustentável.

Os projetos que poderão ser financiados devem estar relacionados ao uso de fontes de energia renovável, melhoria da eficiência energética e a substituição de combustíveis fósseis por alternativas menos poluentes e prejudiciais ao meio ambiente.