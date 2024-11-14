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Descarbonização

ES vai usar R$ 500 milhões em dinheiro do petróleo para transição energética

Governador Renato Casagrande anunciou recurso para financiamento de projetos que visam a redução da emissão de gases poluentes no Estado durante evento da COP29; valor pode chegar a R$ 1 bilhão

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 14:32

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

14 nov 2024 às 14:32
Governador Renato Casagrande na COP29, no Azerbaijão.
Governador Renato Casagrande na COP29, no Azerbaijão. Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES
O governador do Espírito SantoRenato Casagrande (PSB), anunciou que o governo capixaba vai destinar R$ 500 milhões para financiar projetos de transição energética e descarbonização no Estado. O anúncio foi feito nesta quinta (14), último dia da Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP29), que ocorre em Baku, no Azerbaijão. Ao todo, o valor destinado pode chegar a R$ 1 bilhão.
A quantia disponibilizada pelo governo estadual é proveniente do Fundo Soberano, que utiliza recursos dos royalties de petróleo para financiar empresas com boas práticas em governança socioambiental e investir em inovação. O Espírito Santo é o único Estado com um fundo voltado para a área.
Além do valor do fundo, a operação pode dobrar o montante disponível a partir de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com a destinação de mais R$ 500 milhões à indústria e infraestrutura sustentável. Isso se deve à parceria firmada entre ambas as partes por meio do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).
"Agora vamos aplicar recursos na transição energética. Vamos buscar parcerias como essa com o BNDES e outras para que a gente tenha um Fundo Clima Capixaba para financiar os empreendedores, para que eles possam melhorar a sua eficiência energética, reduzindo assim as emissões de carbono no Espírito Santo"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo, durante o evento “Diálogo Empresarial para uma Economia de Baixo Carbono”, realizado pela Conferência Nacional das Indústrias (CNI) na COP29
A iniciativa está ancorada no Plano de Descarbonização do Espírito Santo de 2023 e tem como objetivo proporcionar uma redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) no Estado a partir da diversificação e fortalecimento de setores estratégicos. Um dos pontos positivos é a atração de investidores que estimulam uma economia mais sustentável.
Os projetos que poderão ser financiados devem estar relacionados ao uso de fontes de energia renovável, melhoria da eficiência energética e a substituição de combustíveis fósseis por alternativas menos poluentes e prejudiciais ao meio ambiente.
De acordo com o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive, “a construção da parceria para o aporte de, possivelmente, R$ 1 bilhão para projetos de descarbonização reflete a urgência mundial de investimentos nas pautas de sustentabilidade, além de enfatizar nosso compromisso em posicionar o Espírito Santo como grande expoente na transição para uma economia sustentável e resiliente”.

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