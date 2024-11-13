Sebrae, agência do Azerbaijão e ONU assinam declaração para facilitar transição verde de pequenas empresas

Transição verde para micro e pequenas empresas Crédito: Freepik

O Sebrae e a agência de pequenas empresas do Azerbaijão assinaram, nesta quarta (13), uma declaração conjunta para apoiar a transição verde de pequenos e médios negócios nos dois países. O compromisso foi firmado durante a COP29, a cúpula de clima da ONU, que acontece em Baku, capital do Azerbaijão.

O documento foi assinado também pelo centro de internacionalização de pequenas empresas da ONU (International Trade Centre). O objetivo do grupo é incentivar que outras instituições internacionais apoiem a iniciativa, além de buscar formas de conscientizar e estimular que micro e pequenos empresários consigam converter seus negócios para modelos sustentáveis.

A proposta é também a de facilitar o acesso dessas empresas a financiamento e tecnologia para a adoção de práticas menos nocivas ao meio ambiente.

"Em 2023, de cada dez empregos criados no Brasil, oito vieram de micro e pequenas empresas. Inovação, sustentabilidade e inclusão são conceitos que não têm volta. Portanto, a transição verde só acontecerá se os pequenos negócios forem contemplados na cadeia de valor", afirmou o presidente do Sebrae, Decio Lima.

A declaração foi organizada pela agência do Azerbaijão, a Small and Medium Business Development Agency of the Republic of Azerbaijan (Kobía).