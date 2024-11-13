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Meio Ambiente

Sebrae, agência do Azerbaijão e ONU assinam declaração para facilitar transição verde de pequenas empresas

O documento foi assinado também pelo centro de internacionalização de pequenas empresas da ONU (International Trade Centre)

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 13:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 nov 2024 às 13:39
Energia limpa para o meio ambiente
Transição verde para micro e pequenas empresas Crédito: Freepik
O Sebrae e a agência de pequenas empresas do Azerbaijão assinaram, nesta quarta (13), uma declaração conjunta para apoiar a transição verde de pequenos e médios negócios nos dois países. O compromisso foi firmado durante a COP29, a cúpula de clima da ONU, que acontece em Baku, capital do Azerbaijão.
O documento foi assinado também pelo centro de internacionalização de pequenas empresas da ONU (International Trade Centre). O objetivo do grupo é incentivar que outras instituições internacionais apoiem a iniciativa, além de buscar formas de conscientizar e estimular que micro e pequenos empresários consigam converter seus negócios para modelos sustentáveis.
A proposta é também a de facilitar o acesso dessas empresas a financiamento e tecnologia para a adoção de práticas menos nocivas ao meio ambiente.
"Em 2023, de cada dez empregos criados no Brasil, oito vieram de micro e pequenas empresas. Inovação, sustentabilidade e inclusão são conceitos que não têm volta. Portanto, a transição verde só acontecerá se os pequenos negócios forem contemplados na cadeia de valor", afirmou o presidente do Sebrae, Decio Lima.
A declaração foi organizada pela agência do Azerbaijão, a Small and Medium Business Development Agency of the Republic of Azerbaijan (Kobía).
"Pequenas empresas formam a espinha dorsal da maioria das economias e a maior parte dos fornecedores ao longo das cadeias de suprimentos globais, então suas ações  - ou reações - quando se trata de mudanças climáticas são importantes", disse a diretora-executiva da agência da ONU, Pamela Coke-Hamilton.

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