Após condenação, deputado Lucas Polese contesta sentença e diz que vai recorrer

Um dia após a publicação de reportagem de A Gazeta que revelou sua condenação pela Justiça, o deputado estadual Lucas Polese (PL) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), na terça-feira (9), para questionar o andamento do processo e a sentença que o obrigou a indenizar um professor da rede municipal de Jaguaré por danos morais.





Durante o pronunciamento, o parlamentar afirmou que a decisão judicial foi proferida sem que ele tivesse sido devidamente citado e sustentou que não teve oportunidade de apresentar defesa. Polese também anunciou que pretende recorrer da sentença.





A condenação foi determinada pelo juiz da Vara Única de Jaguaré após ação movida por um professor que alegou ter sido exposto pelo deputado em publicações nas redes sociais. O magistrado entendeu que o parlamentar associou o servidor à prática de doutrinação ideológica e extrapolou os limites da liberdade de expressão, fixando indenização por danos morais.





Na tribuna, Polese afirmou que o caso teve origem em denúncias recebidas de pais de alunos sobre suposta doutrinação em uma escola do interior de Jaguaré. Ao exibir imagens de atividades escolares no telão do plenário, o deputado defendeu que atuou dentro de suas atribuições parlamentares ao abordar o tema.





“Quando fomos apurar a situação dessas denúncias, deparamos com cenas como esta”, afirmou. Segundo ele, as imagens mostravam bandeiras ligadas a movimentos sociais em sala de aula. O parlamentar argumentou ainda que sua manifestação pública tratava de um tema de interesse de parte significativa da população e questionou se poderia ser impedido de discutir o assunto por decisão judicial.





“Eu, como representante da sociedade, no exercício da minha prerrogativa parlamentar, não tenho direito de abordar um tema que é uma chaga, que é um tema de suma importância para uma parcela significativa da sociedade? (...) Eu vou ser impedido pelo Poder Judiciário de exercer atividade parlamentar?”, declarou.





Ao comentar a tramitação do processo, Polese voltou a sustentar que não foi regularmente intimado. “Não estou avulso, escondido por aí, tenho endereço público aqui na Assembleia. Nunca me escondi na vida de intimação, de notificação, de nada”, afirmou.