Gilmar Mendes vota para manter suspensa eleição na Câmara de Vitória

O ministro Gilmar Mendes votou para manter a decisão que proibiu a realização, em agosto, da eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vitória para o biênio 2027-2028. O posicionamento foi registrado em julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), iniciado na última sexta-feira (5) e com previsão de encerramento na próxima segunda-feira (15).





O impasse começou em março, quando a discussão sobre a data da eleição passou a dividir os vereadores da Capital. Um grupo defendia o adiamento do pleito previsto para agosto, alegando que a regra do Regimento Interno contrariava decisões recentes do STF sobre a eleição antecipada de mesas diretoras em casas legislativas.





Em abril, conforme mostrou A Gazeta, Gilmar Mendes acolheu uma reclamação apresentada pela atual Mesa Diretora da Câmara e determinou a suspensão da norma que fixava a eleição entre os dias 1º e 15 de agosto. Agora, ao analisar um recurso de parlamentares da Casa, o ministro decidiu manter o entendimento.





Relator do caso, Gilmar rejeitou recurso apresentado pelos vereadores Dalto Neves (SDD), Karla Coser (PT), Pedro Trés (PSB) e Camillo Neves (PP), mantendo integralmente a decisão que considerou inconstitucional o trecho do Regimento Interno da Câmara que prevê a eleição da Mesa entre os dias 1º e 15 de agosto do segundo ano da legislatura.





A reportagem tenta localizar o advogado do grupo de vereadores no recurso ao STF. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.





Ainda faltam os votos dos ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Nunes Marques e André Mendonça, que também integram a Segunda Turma.





No voto, Gilmar afirmou que os parlamentares não apresentaram argumentos capazes de modificar a decisão anterior e acrescentou que o recurso apenas buscava rediscutir uma matéria já analisada pela Corte.