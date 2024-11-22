Cafés arábica e conilon do ES ficam em primeiro lugar em prêmio nacional

Produtores de várias regiões do Espírito Santo apresentam seus cafés em feira internacional e também venceram o prêmio de melhores cafés do ano

Na categoria arábica, o produtor Paulo Roberto Alves, do sítio Campo Azul, em Divino São Lourenço, na região do Caparaó, alcançou o primeiro lugar. Já na disputa para melhor conilon do ano, o título foi para Jerônimo Monteiro, na região sul do Espírito Santo, no sítio do Pedrão, do produtor Antonio Cezar Demartini.

A 13° edição da Semana Internacional do Café terminou nesta sexta-feira (22). O evento é um dos mais importantes no mercado cafeeiro nacional e no mundo. Produtores de várias regiões do Brasil e do Espírito Santo tiveram a oportunidade de apresentar seus produtos na feira, possibilitando ganhar novos mercados e clientes em todo o país.