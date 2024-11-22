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Em Belo Horizonte

Cafés arábica e conilon do ES ficam em primeiro lugar em prêmio nacional

Produtores das regiões do Caparaó e Sul do Espírito Santo receberam os prêmios de melhores cafés do ano, em feira internacional; confira os vencedores

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 20:46

Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

22 nov 2024 às 20:46
Produtores de várias regiões do Espírito Santo apresentam seus cafés em feira internacional e também venceram o prêmio de melhores cafés do ano.
Produtores de várias regiões do Espírito Santo apresentam seus cafés em feira internacional e também venceram o prêmio de melhores cafés do ano Crédito: Hugo Cordeiro / NITRO
Entre mais de 570 inscrições, o café capixaba se destacou novamente e ganhou o prêmio de melhor café do ano, na Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Além de ser o primeiro no ranking em duas categorias, os grãos especiais do Espírito Santo conquistaram outros seis lugares na premiação nacional. 
Na categoria arábica, o produtor Paulo Roberto Alves, do sítio Campo Azul, em Divino São Lourenço, na região do Caparaó, alcançou o primeiro lugar. Já na disputa para melhor conilon do ano, o título foi para Jerônimo Monteiro, na região sul do Espírito Santo, no sítio do Pedrão, do produtor Antonio Cezar Demartini.

Evento

A 13° edição da Semana Internacional do Café terminou nesta sexta-feira (22). O evento é um dos mais importantes no mercado cafeeiro nacional e no mundo. Produtores de várias regiões do Brasil e do Espírito Santo tiveram a oportunidade de apresentar seus produtos na feira, possibilitando ganhar novos mercados e clientes em todo o país.

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Confira o pódio completo das categorias arábicas:
Arábica
  • 1° lugar: Paulo Roberto Alves - Sítio Campo Azul - Divino de São Lourenço (ES) - Caparaó;
  • 2° lugar: Gabriel Lamounier Vieira - Fazenda Guariroba II - Santo Antônio do Amparo (MG)- Campo das Vertentes;
  • 3° lugar: Douglas Dutra Vieira - Sítio Cordilheiras - Iúna (ES) - Caparaó;
  • 4° lugar: Afonso Lacerda - Sítio Forquilha do Rio - Dores do Rio Preto (ES) - Caparaó;
  • 5° lugar: Sergio Meirelles Filho - Fazenda Alvorada - Aricanduva (MG) - Chapada de Minas;
  • 6° lugar: Gisa Portilho - Sítio dos Portilhos - Luisburgo (MG)- Matas de Minas;
  • 7° lugar: Deneval Miranda Vieira - Sítio Cordilheiras - Iúna (ES) - Caparaó;
  • 8° lugar: Angelica de Fátima da Costa - Sítio Pedra Varinha - Manhuaçu (MG) - Matas de Minas;
  • 9° lugar: João Vithor Medeiros Lacerda- Sítio Forquilha do Rio - Espera Feliz (MG) - Caparaó;
  • 10° lugar Carlos Alberto Monteiro - Fazenda Harmonia- Alto Jequitibá (MG)- Caparaó.
Conilon
  • 1° lugar: Antônio Cezar Demartini Landi - Sítio do Pedrão - Jeronimo Monteiro (ES) - Sul do Espírito Santo;
  • 2° lugar: Neusa Maria da Silva de Souza - Sítio Grãos de Ouro - Muqui (ES) - Sul do Espirito Santo;
  • 3° lugar: Talles da Silva de Souza - Sítio Grãos de Ouro - Muqui (ES) - Sul do Espírito Santo;
  • 4° lugar: Nicole Nedel Duarte - Chácara Deodápolis -Nova Brasilândia do Oeste (RO)- Matas de Rondônia;
  • 5º lugar: Luiz Claudio de Souza - Sítio Grãos de Ouro - Muqui (ES) - Sul do Espírito Santo.

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