Cafés arábica e conilon do ES ficam em primeiro lugar em prêmio nacional

Entre mais de 570 inscrições, o café capixaba se destacou novamente e ganhou o prêmio de melhor café do ano, na Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Além de ser o primeiro no ranking em duas categorias, os grãos especiais do Espírito Santo conquistaram outros seis lugares na premiação nacional.
Na categoria arábica, o produtor Paulo Roberto Alves, do sítio Campo Azul, em Divino São Lourenço, na região do Caparaó, alcançou o primeiro lugar. Já na disputa para melhor conilon do ano, o título foi para Jerônimo Monteiro, na região sul do Espírito Santo, no sítio do Pedrão, do produtor Antonio Cezar Demartini.
Evento
A 13° edição da Semana Internacional do Café terminou nesta sexta-feira (22). O evento é um dos mais importantes no mercado cafeeiro nacional e no mundo. Produtores de várias regiões do Brasil e do Espírito Santo tiveram a oportunidade de apresentar seus produtos na feira, possibilitando ganhar novos mercados e clientes em todo o país.
Confira o pódio completo das categorias arábicas:
Arábica
- 1° lugar: Paulo Roberto Alves - Sítio Campo Azul - Divino de São Lourenço (ES) - Caparaó;
- 2° lugar: Gabriel Lamounier Vieira - Fazenda Guariroba II - Santo Antônio do Amparo (MG)- Campo das Vertentes;
- 3° lugar: Douglas Dutra Vieira - Sítio Cordilheiras - Iúna (ES) - Caparaó;
- 4° lugar: Afonso Lacerda - Sítio Forquilha do Rio - Dores do Rio Preto (ES) - Caparaó;
- 5° lugar: Sergio Meirelles Filho - Fazenda Alvorada - Aricanduva (MG) - Chapada de Minas;
- 6° lugar: Gisa Portilho - Sítio dos Portilhos - Luisburgo (MG)- Matas de Minas;
- 7° lugar: Deneval Miranda Vieira - Sítio Cordilheiras - Iúna (ES) - Caparaó;
- 8° lugar: Angelica de Fátima da Costa - Sítio Pedra Varinha - Manhuaçu (MG) - Matas de Minas;
- 9° lugar: João Vithor Medeiros Lacerda- Sítio Forquilha do Rio - Espera Feliz (MG) - Caparaó;
- 10° lugar Carlos Alberto Monteiro - Fazenda Harmonia- Alto Jequitibá (MG)- Caparaó.
Conilon
- 1° lugar: Antônio Cezar Demartini Landi - Sítio do Pedrão - Jeronimo Monteiro (ES) - Sul do Espírito Santo;
- 2° lugar: Neusa Maria da Silva de Souza - Sítio Grãos de Ouro - Muqui (ES) - Sul do Espirito Santo;
- 3° lugar: Talles da Silva de Souza - Sítio Grãos de Ouro - Muqui (ES) - Sul do Espírito Santo;
- 4° lugar: Nicole Nedel Duarte - Chácara Deodápolis -Nova Brasilândia do Oeste (RO)- Matas de Rondônia;
- 5º lugar: Luiz Claudio de Souza - Sítio Grãos de Ouro - Muqui (ES) - Sul do Espírito Santo.