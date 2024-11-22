Cafés especiais capixabas fazem sucesso em feira internacional

Estande do Espírito Santo na feira do café Crédito: Leticia Orlandi

Mas não é só o grão commodity que tem ganhado o mundo. Os cafés especiais produzido por famílias capixabas também têm sido levados para além das fronteiras.

Os grão especiais do arábica produzido pela família de Deneval Vieira em Iúna, do Café Cordilheiras, tem rota frequente para Chile, França e Itália.

Deneval Junior e família produzem o café premiado Cordilheiras Crédito: Leticia Orlandi

Já os cafés torrados vão para todo o Brasil, via venda direta. “O nome do produtor é muito valorizado lá fora”, conta Deneval Junior.

Outro café que vai ganhar o mundo é o Chiara, arábica especial produzido em Brejetuba. Camila Vivacqua conta que em 2025 vai dar o início ao envio do café, já torrado, para a Holanda.

“Estamos montando embalagem e vamos começar a operação no ano que vem. Normalmente se exporta café Verde, mas defendo a ideia de que podemos mandar o café torrado com jeito brasileiro”, conta.

Sobre a escolha da Holanda, ela disse que foi porque já fez intercâmbio no país e sabe que eles valorizam o café especial e também o trabalho manual do produtor.

“Isso para mim é importante e valoriza o trabalho da minha mãe”, destaca.