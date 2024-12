Exportações do agro capixaba crescem 71% e vão superar os US$ 3 bi em 2024

As exportações do agronegócio do Espírito Santo avançaram incríveis 71% entre janeiro e outubro de 2024 e bateram em US$ 2,9 bilhões (R$ 16,8 bi). A comparação é com o mesmo período de 2023. O Brasil, para efeito de comparação, teve um crescimento de 0,3%. O café puxou a locomotiva, com relevantes expansões no volume (92,3% no grão e 16,2% no industrializado) e também nos valores (132,5% no cru e 35,4% no solúvel). A celulose, muito embora não tenha crescido tanto em volume, se valorizou bastante (36,5%).