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Economia

Exportações do agronegócio explodem no Espírito Santo

Nos primeiros sete meses do ano, já foram vendidos US$ 1,8 bilhão para fora do Brasil, 85% do registrado durante todo o ano passado

Públicado em 

29 ago 2024 às 16:22
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), único terminal de contêineres do Estado, é administrado pela empresa Log-in Logística. Por lá passam eletrodomésticos, insumos para a indústria de mineração e siderúrgica, e outros.
Navio atracado no Terminal Portuário de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo
O ano de 2023 foi histórico para o agronegócio do Espírito Santo. O valor dos produtos exportados no ano passado chegou a US$ 2,1 bilhões, 25% acima de 2022, um recorde. O clima, para 2024, era de otimismo, mas os números estão surpreendendo (positivamente). Nos primeiros sete meses do ano, já foram vendidos US$ 1,8 bilhão para fora do Brasil, 85% do registrado durante todo o ano passado.
"Temos tido bons resultados nas mais diversas culturas, mas o principal é o café, destacadamente o conilon, somos o maior produtor do Brasil e o conilon brasileiro está ganhando o mundo. No ano passado, conilon e arábica somados chegaram a US$ 1,03 bilhão exportados, mesmo valor alcançado de janeiro a julho. Um número extraordinário. Acreditamos que, no total, o agro capixaba vai exportar cerca de US$ 2,5 bi em 2024", assinalou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, que esteve no Tecnoagro, evento do setor organizado pela Rede Gazeta.
Em 2022, o agronegócio respondeu por 18,1% das exportações totais do Espírito Santo, em 2023, chegou a 22,4%, nos primeiros sete meses de 2024, alcançou 30,1%. "São números que mostram a força do que está acontecendo no Estado. Temos que continuar trabalhando da porteira para dentro e nos articulando para que a infraestrutura de escoamento melhore para dar conta da produção", disse Bergoli.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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