Exportações do agronegócio explodem no Espírito Santo

O ano de 2023 foi histórico para o agronegócio do Espírito Santo.
O valor dos produtos exportados no ano passado chegou a US$ 2,1 bilhões, 25% acima de 2022, um recorde. O clima, para 2024, era de otimismo, mas os números estão surpreendendo (positivamente). Nos primeiros sete meses do ano, já foram vendidos US$ 1,8 bilhão para fora do Brasil, 85% do registrado durante todo o ano passado.
"Temos tido bons resultados nas mais diversas culturas, mas o principal é o café, destacadamente o conilon,
somos o maior produtor do Brasil e o conilon brasileiro está ganhando o mundo. No ano passado, conilon e arábica somados chegaram a US$ 1,03 bilhão exportados, mesmo valor alcançado de janeiro a julho. Um número extraordinário. Acreditamos que, no total, o agro capixaba vai exportar cerca de US$ 2,5 bi em 2024", assinalou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, que esteve no Tecnoagro, evento do setor organizado pela Rede Gazeta.
Em 2022, o agronegócio respondeu por 18,1% das exportações totais do Espírito Santo, em 2023, chegou a 22,4%, nos primeiros sete meses de 2024, alcançou 30,1%. "São números que mostram a força do que está acontecendo no Estado. Temos que continuar trabalhando da porteira para dentro e nos articulando para que a infraestrutura de escoamento melhore para dar conta da produção", disse Bergoli.