Exportações do agronegócio explodem no Espírito Santo

Em 2022, o agronegócio respondeu por 18,1% das exportações totais do Espírito Santo, em 2023, chegou a 22,4%, nos primeiros sete meses de 2024, alcançou 30,1%. "São números que mostram a força do que está acontecendo no Estado. Temos que continuar trabalhando da porteira para dentro e nos articulando para que a infraestrutura de escoamento melhore para dar conta da produção", disse Bergoli.