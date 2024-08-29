Marcopolo fecha a primeira exportação de veículos feitos no ES

"É uma fábrica moderna, que a Marcopolo está investindo forte e que ainda vai trazer muitos frutos para a indústria capixaba. Estamos falando de uma das empresas mais fortes e inovadoras do país. Enfrentaram graves dificuldades no começo da operação aqui no Espírito Santo, mas, agora, as coisas estão caminhando muito bem", assinalou o vice-governador e secretário de Desenvolvimento do Estado, Ricardo Ferraço.