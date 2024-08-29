Marcopolo fecha a primeira exportação de veículos feitos no ES

A Marcopolo
fechou a venda de 50 ônibus a serem produzidos pela unidade de São Mateus, Norte do Espírito Santo, para a Angola. Serão enviados dois lotes ao país africano, um de 23 e outro de 27 veículos, nos próximos meses. Trata-se de um marco para a economia e para a indústria capixaba, afinal, é a primeira vez que carros montados no Estado são exportados. O nome do comprador angolano não foi divulgado.
Inaugurada em dezembro de 2014, a Marcopolo é a primeira indústria automobilística a se estabelecer no Espírito Santo. A unidade enfrentou sérias dificuldades no começo, trazidas, principalmente, pela gravíssima recessão da economia brasileira nos anos de 2015 e 2016 e de suas consequências nos anos posteriores. Por muito tempo a fábrica mateense ficou com ociosidade elevada, fabricando quatro ou cinco carros por dia. A retomada veio muito forte a partir do segundo semestre de 2020, após o primeiro surto da Covid-19. Hoje, a produção se aproxima dos 20 ônibus por dia e a Marcopolo entrega, até o final do ano, um investimento de R$ 50 milhões na planta, que passará a produzir veículos elétricos.
"É uma fábrica moderna, que a Marcopolo está investindo forte e que ainda vai trazer muitos frutos para a indústria capixaba. Estamos falando de uma das empresas mais fortes e inovadoras do país. Enfrentaram graves dificuldades no começo da operação aqui no Espírito Santo, mas, agora, as coisas estão caminhando muito bem", assinalou o vice-governador e secretário de Desenvolvimento do Estado, Ricardo Ferraço.