Nater Coop terá centro de distribuição exclusivo para fertilizantes, na Serra

“A decisão de investir em um CD exclusivo para fertilizantes vem em decorrência do crescimento nas vendas desses produtos nos últimos anos. Com isso, surgiu a necessidade de otimizar a logística de distribuição para evitar atrasos nas entregas ao produtor rural. O objetivo principal é aprimorar a experiência de compra dos clientes, garantindo entregas mais rápidas e eficientes, além de potencializar as vendas futuras”, explicou Marcelino Bellardt, diretor-geral da Nater Coop.

A operação da Serra funcionará em conjunto com o centro de distribuição de Ibiraçu, o maior da Nater Coop, com 20 mil m². O fortalecimento da cooperativa na cadeia do café é o pano de fundo do novo investimento. A Nater tem quase 22 mil cooperados, se relaciona com mais de 30 mil produtores e possui uma rede com 40 lojas de produtos agropecuários no Espírito Santo e Minas Gerais.