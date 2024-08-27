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Agronegócio

Nater Coop terá centro de distribuição exclusivo para fertilizantes, na Serra

O fortalecimento da cooperativa na cadeia do café, principalmente o conilon é o pano de fundo do novo investimento

Públicado em 

27 ago 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Novo centro de distribuição da cooperativa Nater Coop, na Serra
Novo centro de distribuição da cooperativa Nater Coop, na Serra Crédito: Divulgação/Nater Coop
Diante da forte expansão nas mais diversas cultura, café e pimenta principalmente, a Nater Coop, uma das grande cooperativas do agronegócio capixaba, resolveu montar um centro de distribuição exclusivo para fertilizantes no Civit I, Serra. A escolha pela Grande Vitória se deu fundamentalmente pela localização: perto das misturadoras de insumos (de onde vem o fertilizante) e central para o abastecimento das lojas da cooperativa.

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“A decisão de investir em um CD exclusivo para fertilizantes vem em decorrência do crescimento nas vendas desses produtos nos últimos anos. Com isso, surgiu a necessidade de otimizar a logística de distribuição para evitar atrasos nas entregas ao produtor rural. O objetivo principal é aprimorar a experiência de compra dos clientes, garantindo entregas mais rápidas e eficientes, além de potencializar as vendas futuras”, explicou Marcelino Bellardt, diretor-geral da Nater Coop.
A operação da Serra funcionará em conjunto com o centro de distribuição de Ibiraçu, o maior da Nater Coop, com 20 mil m². O fortalecimento da cooperativa na cadeia do café é o pano de fundo do novo investimento. A Nater tem quase 22 mil cooperados, se relaciona com mais de 30 mil produtores e possui uma rede com 40 lojas de produtos agropecuários no Espírito Santo e Minas Gerais.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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