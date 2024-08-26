Vports anuncia medidas para destravar exportação de café por Vitória

A autoridade portuária também conseguiu uma licença especial junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) para operar o café por meio do sistema de break bulk, modalidade que utiliza bags para armazenamento dentro dos navios, uma alternativa à falta de contêineres no mercado mundial. A Vports aposta na melhoria já que há mais disponibilidade de navios que transportam grãos por meio dessa modalidade. Uma carga de sete mil toneladas, na modalidade, está sendo negociada para sair aqui de Vitória.