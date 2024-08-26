Vports anuncia medidas para destravar exportação de café por Vitória

A autoridade portuária também conseguiu uma licença especial junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) para operar o café por meio do sistema de break bulk, modalidade que utiliza bags para armazenamento dentro dos navios, uma alternativa à falta de contêineres no mercado mundial. A Vports aposta na melhoria já que há mais disponibilidade de navios que transportam grãos por meio dessa modalidade. Uma carga de sete mil toneladas, na modalidade, está sendo negociada para sair aqui de Vitória.
“Estamos fazendo um esforço de adaptação logística, já que há muitos anos a carga é exclusivamente comercializada via contêiner no Porto de Vitória. É um movimento importante no sentido de encontrar alternativas para um desafio logístico enfrentado em todo o mundo neste momento. Como autoridade portuária, trabalhamos nesse redesenho e nessa construção que já está disponível para o mercado”, afirma Gustavo Serrão, CEO da Vports.