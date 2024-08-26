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Comércio exterior

Vports anuncia medidas para destravar exportação de café por Vitória

A concessionária responsável pelo complexo portuário de Vitória busca alternativas para melhorar infraestrutura, que vem sendo alvo de reclamações

Públicado em 

26 ago 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Porto
Porto de Vila Velha - Login Crédito: Carlos Alberto Silva
A Vports, concessionária responsável pelo complexo portuário de Vitória, está viabilizando duas alternativas para melhorar o escoamento das cargas de café para fora do Brasil pelo Espírito Santo. Foram recuperados dois silos horizontais que, juntos, têm 10 mil metros quadrados e capacidade para armazenar 80 mil toneladas de grãos. Só a adaptação dos silos está recebendo R$ 50,2 milhões.
A autoridade portuária também conseguiu uma licença especial junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) para operar o café por meio do sistema de break bulk, modalidade que utiliza bags para armazenamento dentro dos navios, uma alternativa à falta de contêineres no mercado mundial. A Vports aposta na melhoria já que há mais disponibilidade de navios que transportam grãos por meio dessa modalidade. Uma carga de sete mil toneladas, na modalidade, está sendo negociada para sair aqui de Vitória.
“Estamos fazendo um esforço de adaptação logística, já que há muitos anos a carga é exclusivamente comercializada via contêiner no Porto de Vitória. É um movimento importante no sentido de encontrar alternativas para um desafio logístico enfrentado em todo o mundo neste momento. Como autoridade portuária, trabalhamos nesse redesenho e nessa construção que já está disponível para o mercado”, afirma Gustavo Serrão, CEO da Vports.
Em 12 de julho, entidades que representam exportadores de café e de rochas ornamentais publicaram uma carta reclamando duramente das condições do Porto de Vitória.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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