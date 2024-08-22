Comitiva vem ao ES conhecer o ecossistema do café capixaba

Uma comitiva formada por executivos, empresários e dirigentes de entidades dos mais diversos estados do país começaram a rodar, nesta quinta-feira (22), o Espírito Santo com o objetivo de conhecer o ecossistema do café capixaba. Eles querem entender o que levou a produção local, de conilon e arábica, a ganhar produtividade, qualidade, eficiência e, consequentemente, mercados.
Vão passar por propriedades, indústrias, armazéns gerais, tradings e laboratórios na Grande Vitória e regiões Norte e Sul.
A visita, que vai até sábado, foi organizada pelo Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil). Jorge Viana, presidente da Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), está na comitiva, assim como representantes da Associação Brasileira da Indústria de Café e da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel.
"O Espírito Santo é uma das poucas regiões do mundo que tem, com qualidade e sustentabilidade, produção de arábica e conilon. Muita coisa está mudando no mercado, começa a valer, agora em 2025, na Europa, a legislação que obriga o produtor a comprovar que o seu produto não vem de área desmatada e uma série de outras exigências.
Se não comprovar, não entra lá. O impacto é enorme. O Brasil está à frente do mundo nesse sentido da sustentabilidade e o Espírito Santo está na frente do Brasil. Portanto, vieram aqui entender o que está sendo feito e como isso pode ser replicado Brasil afora", explicou Enio Bergoli, secretário de Estado da Agricultura.