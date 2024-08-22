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Agronegócio

Comitiva vem ao ES conhecer o ecossistema do café capixaba

O grupo é formado por executivos, empresários e dirigentes de entidades dos mais diversos estados do país. Vieram entender o que está sendo feito no ES e como pode ser replicado Brasil afora

Públicado em 

22 ago 2024 às 15:33
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Ricardo Ferraço recepciona empresários e executivos do café
Ricardo Ferraço recepciona empresários e executivos do café Crédito: Divulgação/Seag
Uma comitiva formada por executivos, empresários e dirigentes de entidades dos mais diversos estados do país começaram a rodar, nesta quinta-feira (22), o Espírito Santo com o objetivo de conhecer o ecossistema do café capixaba. Eles querem entender o que levou a produção local, de conilon e arábica, a ganhar produtividade, qualidade, eficiência e, consequentemente, mercados. Vão passar por propriedades, indústrias, armazéns gerais, tradings e laboratórios na Grande Vitória e regiões Norte e Sul.
A visita, que vai até sábado, foi organizada pelo Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil). Jorge Viana, presidente da Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), está na comitiva, assim como representantes da Associação Brasileira da Indústria de Café e da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel.

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"O Espírito Santo é uma das poucas regiões do mundo que tem, com qualidade e sustentabilidade, produção de arábica e conilon. Muita coisa está mudando no mercado, começa a valer, agora em 2025, na Europa, a legislação que obriga o produtor a comprovar que o seu produto não vem de área desmatada e uma série de outras exigências. Se não comprovar, não entra lá. O impacto é enorme. O Brasil está à frente do mundo nesse sentido da sustentabilidade e o Espírito Santo está na frente do Brasil. Portanto, vieram aqui entender o que está sendo feito e como isso pode ser replicado Brasil afora", explicou Enio Bergoli, secretário de Estado da Agricultura.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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