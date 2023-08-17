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TecnoAgro

'Agro que não se adaptar corre risco de sair do mercado', diz ambientalista

O futuro do agronegócio exportador foi tema de painel no início da tarde desta quinta-feira (17), com o ambientalista Jorge Pinheiro Machado, o mestre em economia Orlando Caliman e mediação de Abdo Filho
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

17 ago 2023 às 17:30

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 17:30

O FUTURO DO AGRONEGÓCIO EXPORTADOR no Tecnoagro em Linhares
Abdo Filho com Jorge Machado e Orlando Caliman Crédito: Vitor Jubini
Em um mundo em que as pessoas estão cada vez mais em busca de melhor qualidade de vida, o consumidor passa a ficar mais atento também à comida que ingere, exigindo alimento de qualidade, 100% saudável e que produz poucos resíduos tóxicos no corpo. Esse movimento aumentou depois da pandemia de Covid-19 e a tendência é que continue crescendo, aliado ao conceito de economia verde, resultando na exigência de uma agricultura de baixo carbono.
Para o ambientalista Jorge Pinheiro Machado, diretor da R20 América Latina, é a exigência dos consumidores e também dos importadores, como a União Europeia e a China, que os produtores devem se atentar para, se necessário, fazer alterações em sua produção buscando a sustentabilidade. Ele falou sobre o assunto ao lado do economista Orlando Caliman no painel O Futuro do Agronegócio Exportador no TecnoAgro 2023, com mediação do colunista de A Gazeta Abdo Filho.
"Aquele empresário do agro que quiser ficar reativo e não quiser se posicionar às realidade, não posicionar o seu negocio nessa nova realidade, a tendência é ele sair do mercado. Hoje é muito difícil alguém conseguir credito se não comprova a sustentabilidade", disse Jorge Machado, que atua na R20 conectando boas ideias de economia verde com mercado de capitais.

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Diante desses desafios, ele orienta que os empresários do agronegócio precisam agora começar a aderir às exigências, aperfeiçoar o seu produto e garantir um fornecimento sustentável ao longo do tempo, destacando que os investidores buscam, no momento,  investir em projetos que tenham equilíbrio socioeconômico ambiental.
O mestre em Economia Orlando Caliman falou sobre o trabalho que está fazendo de consultoria na Secretaria de Agricultura do Espírito Santo (Seag), que, até outubro, vai apresentar o PDAG, o Plano de Desenvolvimento para a Agricultura para os próximos anos.
Esse planejamento vai contar, por exemplo, com as exigência que o mercado europeu fará a partir de 2024. O continente já está aumentando a inspeção dos produtos, destacou. 

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O consumidor, inclusive, está cada vez mais atento à cadeia de produção do que ele busca nas prateleiras, querendo conhecer desde o plantio, processamento e transporte até o ponto de venda.
"O PDAG vai olhar para o futuro com inovação e sustentabilidade nos eixos centrais com conhecimento e pesquisa atendendo o mercado interno e externo", detalhou.

TecnoAgro

Linhares sedia, pela segunda vez, o TecnoAgro, o maior evento de capacitação com foco em tecnologia e inovação do agronegócio do Espírito Santo.
A abertura oficial do evento, nesta quinta-feira (17), contou com a presença do governador Renato Casagrande, do prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, e do diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes.
Enio Bergoli, secretário estadual de Agricultura, apresentou primeira palestra do TecnoAgro 2023, destacando potencialidades do setor agropecuário capixaba

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