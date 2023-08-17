Reveja o primeiro dia de palestras do Auditório Inovação

A inovação busca solucionar desafios do dia a dia nos mais diversos setores. No agronegócio capixaba, pesquisas e novas ideias estão transformando a relação do produtor rural com o campo. Não é à toa que o TecnoAgro 2023 ganhou um espaço batizado com o tema: Auditório Inovação, onde os debates vão do uso da pimenta-do-reino, passando pelo saneamento rural, até o futuro do setor.
O TecnoAgro é o maior evento de capacitação com foco em tecnologia e inovação no agronegócio do Espírito Santo, que acontece nos dias 17 e 18 de agosto, no Conceição Hall, em Linhares. As inscrições podem ser feitas presencialmente, na área de credenciamento ou pelo site do evento. Confira a programação completa clicando aqui.