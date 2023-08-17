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TecnoAgro 2023

Reveja o primeiro dia de palestras do Auditório Inovação

Com soluções inteligentes para o produtor rural, palestras debatem o agro do futuro nesta quinta (17) e sexta (18)

Publicado em 

17 ago 2023 às 08:15

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 08:15

A inovação busca solucionar desafios do dia a dia nos mais diversos setores. No agronegócio capixaba, pesquisas e novas ideias estão transformando a relação do produtor rural com o campo. Não é à toa que o TecnoAgro 2023 ganhou um espaço batizado com o tema: Auditório Inovação, onde os debates vão do uso da pimenta-do-reino, passando pelo saneamento rural, até o futuro do setor.
O TecnoAgro é o maior evento de capacitação com foco em tecnologia e inovação no agronegócio do Espírito Santo, que acontece nos dias 17 e 18 de agosto, no Conceição Hall, em Linhares. As inscrições podem ser feitas presencialmente, na área de credenciamento ou pelo site do evento. Confira a programação completa clicando aqui.

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