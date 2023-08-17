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Revista TecnoAgro 2023 mostra força do agronegócio na economia do ES

Em versões impressa e on-line, publicação traz exemplos de como o agro capixaba tem  acelerado inovações e se transformado em um motor da economia do Estado

Publicado em 

17 ago 2023 às 09:00

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 09:00

Revista TecnoAgro 2023 traz um panorama do agro capixaba
Revista TecnoAgro 2023 traz um panorama do agro capixaba Crédito: Flávia Martins
O agronegócio será um dos grandes responsáveis pela geração de riquezas no Espírito Santo em 2023. Com seus mais de 3,2 milhões de hectares e cerca de 130 mil estabelecimentos agropecuários, o setor é a força motriz da economia em 80% dos municípios capixabas, segundo dados da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado (Seag). Para mostrar o que está por trás da potência desse setor, que representa 30% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual e emprega um terço da população economicamente ativa, A Gazeta publica, nesta quinta-feira (17), a revista especial TecnoAgro 2023.
Em versão impressa, distribuída durante o evento TecnoAgro 2023, em Linhares, e on-line no site para download, a revista é produzida pelo Estúdio Gazeta, com edição de Mikaella Campos e Joyce Meriguetti, editoras do Núcleo de Reportagens de A Gazeta. A publicação traça um panorama sobre como anda o agronegócio capixaba, com análises de especialistas, autoridades e empresários do setor.

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Revista TecnoAgro 2023

Agro turbinado: Agronegócio capixaba acelera inovações e se transforma em potente motor da economia
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