Revista TecnoAgro 2023 mostra força do agronegócio na economia do ES

O agronegócio será um dos grandes responsáveis pela geração de riquezas no Espírito Santo em 2023. Com seus mais de 3,2 milhões de hectares e cerca de 130 mil estabelecimentos agropecuários, o setor é a força motriz da economia em 80% dos municípios capixabas, segundo dados da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado (Seag). Para mostrar o que está por trás da potência desse setor, que representa 30% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual e emprega um terço da população economicamente ativa, A Gazeta publica, nesta quinta-feira (17), a revista especial TecnoAgro 2023.