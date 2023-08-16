Reveja as palestras do palco principal do primeiro dia do TecnoAgro

Nos dias 17 e 18 de agosto Linhares sedia, pela segunda vez, o TecnoAgro, o maior evento de capacitação, com foco em tecnologia e inovação do agronegócio do ES. A edição de 2023, que tem como motes a produtividade e a sustentabilidade, conta com diversas palestras com nomes que são referências no Agronegócio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local, no setor de credenciamento.
Nesta quinta-feira (17), a abertura oficial contou com presenças do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, e do prefeito de Linhares, Bruno Marianelli. O secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do ES, Ênio Bergoli, falou sobre as potencialidades do agronegócio no Estado, conferência de abertura. Clique aqui e confira a programação completa.
Na sexta-feira (18), a editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, mediará roda de conversa dentro do ‘Todas Elas’, com o tema: Liderança feminina e empreendedorismo no Agro.
Vale reforçar que todas as palestras (palco principal e auditórios), serão transmitidas ao vivo em A Gazeta.