Reveja as palestras do palco principal do primeiro dia do TecnoAgro

Nos dias 17 e 18 de agosto Linhares sedia, pela segunda vez, o TecnoAgro, o maior evento de capacitação, com foco em tecnologia e inovação do agronegócio do ES. A edição de 2023, que tem como motes a produtividade e a sustentabilidade, conta com diversas palestras com nomes que são referências no Agronegócio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local, no setor de credenciamento.