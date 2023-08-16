Espaço Fonte Hub apresenta soluções inteligentes para o agronegócio do ES

Do monitoramento da colheita do café ao uso de drones para mapear terreno e adubar o solo, várias agtechs – startups voltadas para o agro – vão apresentar soluções inteligentes para o setor no TecnoAgro 2023, que será em Linhares, nos dias 17 e 18 deste mês. No Espaço Fonte Hub, oito empresas do tipo estarão presentes para levar muita inovação ao agronegócio capixaba.

Uma das startups presentes no evento é a Agro Atlas Brasil, empresa que revoluciona o uso de drones nas plantações, oferecendo pulverização, mapeamento de terrenos e dispersão de sólidos. A ideia da iniciativa veio da paixão dos sócios fundadores pela aviação e pelo sonho de empreender.

Welber Santana e Geferson Pianissola, fundadores da Agro Atlas Crédito: Arquivo pessoal

Welber Santana, diretor e fundador da Agro Atlas Brasil, compartilha que tem orgulho das origens e que um dos objetivos da startup é mostrar a força do solo capixaba. "A Agro Atlas nasceu através da dor do produtor rural. Poder estar representando o agro do nosso Estado é muito gratificante. Queremos mostrar a força da nossa terra através de soluções tecnológicas para uma agricultura mais rentável, eficiente e sustentável", afirma.

"A presença no TecnoAgro, com a nossa participação e as soluções da Agro Atlas, será fundamental para impulsionar nosso avanço tecnológico. Essa oportunidade nos permitirá auxiliar os produtores a alcançar uma produtividade ainda maior, mesmo com menos recursos", comenta Welber sobre suas expectativas para os dias de evento.

Outra agtech que se junta à iniciativa do Fonte Hub é a Conta Café, que trabalha na comercialização de café proveniente de barter, um processo comercial na base da troca. Nessa modalidade, a moeda para negociar é o produto, não o dinheiro. Com isso, a startup é uma plataforma para lojistas e compradores de café, abrangendo toda a gestão de compra e venda, que são oriundas de barter.

Flavio Gianordoli, CEO da Conta Café, explica a ideia surgiu a partir da percepção de uma dor existente no mercado. "A ideia de criar a startup Conta Café nasceu da paixão pelo setor agrícola. Ao observar os desafios enfrentados pelos produtores de café, enxergamos a oportunidade de desenvolver uma solução tecnológica que simplificasse o processo do barter", frisa.

Diante da proposta de levar capacitação e informações para o setor do agronegócio, Flavio acredita que essa é uma boa oportunidade para as startups. "Um evento como TecnoAgro é uma oportunidade incrível para startups como a Conta Café se destacarem, apresentando suas soluções tecnológicas inovadoras para o setor agrícola. Prepare-se para mergulhar nesse ecossistema empreendedor e conectar-se com profissionais apaixonados pelo futuro do agro, assim como eu", diz.