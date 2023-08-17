"O agronegócio é uma força inquestionável da economia capixaba", diz diretor-geral da Rede Gazeta

Está dada a largada para o maior evento com foco em tecnologia e inovação para o agronegócio do Espírito Santo: na manhã desta quinta-feira (17), o TecnoAgro 2023 abriu oficialmente as portas, com a fala do diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes.
No ano em que o grupo comemora 95 anos de história, Marcello destacou a relevância do agronegócio na história capixaba e a presença das pautas ligadas ao campo e às diferentes culturas do Estado no conteúdo produzido pelos veículos da Rede Gazeta.
"O agronegócio é uma força inquestionável da economia do Espírito Santo, e com o passar dos anos ele se transformou, se modernizou, novas gerações foram assumindo os negócios e investidores de todo o Brasil passaram a nos enxergar como potência brasileira", destacou Marcello.
De acordo com o diretor-geral, as pautas ligadas ao campo têm papel importante na história do jornalismo, visto que historicamente a agricultura e a pecuária foram responsáveis pela organização econômica e social do Espírito Santo. Por isso, reiterou Marcello, um evento do porte do TecnoAgro - por onde devem circular mais de 5 mil pessoas por dia - é relevante para sinalizar o futuro e mostrar histórias de quem faz o agro acontecer.
"A Rede Gazeta está completando 95 anos. Nesse tempo, testemunhamos as mudanças e demos voz a quem faz o agro capixaba acontecer. Queremos continuar ao lado desse público, dando visibilidade às ações inovadoras, às histórias de vida e à realidade", frisou Marcello.
Inscrições gratuitas
O TecnoAgro é o maior evento de capacitação com foco em tecnologia e inovação no agronegócio do Espírito Santo, que acontece nos dias 17 e 18 de agosto, no Conceição Hall, em Linhares. As inscrições podem ser feitas presencialmente, na área de credenciamento ou pelo site do evento.